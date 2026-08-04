Entre el 3 y el 9 de agosto habrá cinco nuevos controles de velocidad en las carreteras españolas: la DGT advierte a los conductores

La Dirección General de Tráfico ha activado desde hoy, 4 de agosto, hasta el próximo domingo día 9, una campaña especial de vigilancia y control de la velocidad, uno de los factores que más influyen en el riesgo de siniestro y en la gravedad de sus consecuencias. La iniciativa se desarrolla de forma coordinada en toda Europa bajo el paraguas de RoadPol y cuenta con la participación de la Guardia Civil de Tráfico, así como de policías autonómicas y locales.

El operativo se enmarca en una semana de alta movilidad, en la que coinciden desplazamientos largos hacia destinos vacacionales y trayectos cortos propios de los días de descanso. Este contexto obliga a reforzar la vigilancia para asegurar el cumplimiento de los límites de velocidad y reducir la accidentalidad.

Cinco nuevos puntos de control

Coincidiendo con el inicio de la campaña, la DGT incorpora cinco nuevos puntos de control de velocidad, entre ellos un radar fijo y dos de tramo bidireccionales, ubicados en carreteras de Albacete, Segovia y Soria. Todos los dispositivos estarán señalizados y su localización podrá consultarse en la página web del organismo.

Ourense Paderne control de trafico carretera Direccion general de trafico Guardia civil control de drogas y alcohol agentes DGT / Iñaki Osorio / FDV

Durante el primer mes, los conductores que excedan la velocidad recibirán una notificación informativa indicando que han sido captados por estos nuevos radares. A partir de entonces, los excesos serán denunciados y sancionados conforme a la normativa vigente.

La velocidad, tercer factor concurrente en los siniestros mortales

La Estrategia Española de Seguridad Vial 2030 sitúa el control de la velocidad como una actuación prioritaria dentro de la política de "tolerancia cero" con las conductas de riesgo. En 2024, la velocidad inadecuada estuvo presente de forma determinante en 307 siniestros mortales, el 22% del total, consolidándose como el tercer factor concurrente más habitual.

Los datos europeos refuerzan esta tendencia: el Consejo Europeo de Seguridad en el Transporte estima que reducir 1 km/h la velocidad media permitiría evitar más de 2.200 fallecimientos al año en la Unión Europea. Por el contrario, aumentar la velocidad en 10 km/h incrementa un 220% el riesgo de siniestro mortal. Los usuarios vulnerables son los más afectados: a 30 km/h, el riesgo de muerte de un peatón atropellado es del 5%; a partir de 80 km/h, la supervivencia es prácticamente imposible.

Accidente de tráfico / Archivo

Pese a ello, la velocidad inadecuada sigue siendo una práctica extendida: cerca del 60% de los conductores españoles admite circular deliberadamente por encima de los límites en carreteras convencionales, casi la mitad lo hace en vías urbanas y más del 60% en autopistas y autovías.

Límites, sanciones y recordatorio de la normativa

Respetar los límites es la medida más eficaz para proteger la vida de todos los usuarios de la vía. En vías interurbanas, el límite para turismos y motocicletas es de 120 km/h en autopistas y autovías y de 90 km/h en carreteras convencionales. En zonas urbanas, el límite general es de 20 km/h en plataformas únicas, 30 km/h en vías de un carril por sentido y 50 km/h en las de dos o más carriles.

Superar estos límites puede suponer sanciones de entre 100 y 600 euros, además de la pérdida de hasta seis puntos del permiso de conducir. El artículo 379 del Código Penal tipifica como delito superar en 60 km/h la velocidad máxima en vías urbanas o en 80 km/h en interurbanas, con penas que pueden incluir prisión, multa, trabajos en beneficio de la comunidad y la retirada del derecho a conducir.