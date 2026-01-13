SUPERMERCADOS
3 consejos para elegir la mejor fruta de supermercado
Cuando eliges fruta en el supermercado, debes tener en cuenta diferentes aspectos
Elegir fruta de calidad en el supermercado no siempre siempre es una tarea sencilla. La iluminación artificial, el empaquetado y la falta de información sobre el origen pueden dificultar la decisión del consumidor. Sin embargo, con algunos trucos básicos es posible llevarse a casa fruta más sabrosa, fresca y nutritiva. Expertos en alimentación recomiendan fijarse en estos tres aspectos clave antes de comprar.
Observa el aspecto, pero no solo el color
Aunque el color es importante, no debe ser el único criterio. Una fruta brillante y uniforme puede ser atractiva, pero conviene fijarse también en su textura y firmeza. Golpes, zonas blandas o arrugadas suelen indicar que la fruta está pasada o ha sido manipulada.
En el caso de frutas como manzanas o peras, una piel firme y sin magulladuras es señal de buena conservación.
Confía en el olor y en el peso de la fruta
El aroma es un gran aliado para identificar frutas maduras, especialmente en melones, piñas o melocotones. Un olor suave y agradable suele indicar que la fruta está en su punto. Además, conviene coger la pieza y valorar su peso: si pesa más de lo que aparenta, suele significar que está jugosa y bien hidratada. Las frutas demasiado ligeras pueden haber perdido agua y frescura.
Prioriza la fruta de temporada y revisa el origen
La fruta de temporada no solo suele ser más económica, también más sabrosa y nutritiva, ya que se recolecta en su momento óptimo de maduración. Revisar el país o la zona de origen ayuda a elegir productos más frescos y con menor tiempo de transporte.
Siempre que sea posible (no en todos los supermercados lo es), optar por la producción local puede marcar la diferencia en calidad y sabor.
Si sigues estos consejos, vas a mejorar tu experiencia de compra y disfrutar de fruta en mejores condiciones, fomentando por supuesto una alimentación más saludable.
