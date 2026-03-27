Por qué el 27 de marzo es Viernes de Dolores: este es el curioso origen de la fiesta que precede la Semana Santa

Quedan pocos días para que tenga lugar la Semana Santa del presente año 2026, pero antes de que esta se produzca, es costumbre que se celebre lo que se conoce como 'Viernes de Dolores', el cual cae esta vez en el 27 de marzo.

Pero, ¿qué se conmemora exactamente durante este día y cuál es el origen de la festividad? Para dar una respuesta a esta cuestión, debemos fijarnos en una de las tradiciones más importantes de la religión cristiana.

Esta festividad se lleva a cabo con el objetivo de recordar los siete dolores por los que tuvo que pasar la Virgen María, los cuales se recogen en la Biblia y abarcan un rango bastante amplio de sucesos clave.

Desde el propio dolor que supondría el nacimiento del niño Jesús por cómo este se sacrificó por la humanidad hasta la soledad que la Virgen María vivió después de su muerte, pasando por otros acontecimientos destacados.

Entre ellos, también encontramos la huida a Egipto que tuvo que protagonizar escapando de los perseguidores de Jesús, las famosas tres jornadas de este último en Jerusalén, su encuentro de camino al Calvario, su crucifixión y posterior recepción de su cuerpo sin vida.

En términos de calendario, el 'Viernes de Dolores' se corresponde con el quinto día de la Cuaresma y se fija siempre una semana antes del 'Domingo de Ramos', lo cual cae en 27 de marzo este 2026.

Por tanto, el 'Viernes de Dolores' es una jornada que se dedica a recordar el sufrimiento por el que tuvo que pasar la Virgen María ante el sacrificio que su hijo haría por la humanidad con tal de salvarla, según la religión cristiana.

Eso sí, se trata de una fecha que se recuerda en numerosas parte de España a través de procesiones de todo tipo, eso sí, dejando que las más relevantes recaigan enteramente durante los días clave de la Semana Santa como tal.