Los 21 días seguidos lloviendo en Cataluña: se aproxima un frente a la borrasca Leonardo

La borrasca Leonardo sigue trayendo consecuencias a la Península. Este miércoles, causó la muerte de tres personas en Marruecos y una en Portugal además de miles de evacuados. Dos mujeres y una niña fallecieron en la localidad de Beni Arous, en la provincia de Larache, tras el derrumbe de una vivienda provocado por un deslizamiento de tierra debido a las fuertes lluvias.

En Portugal el fallecido es un hombre de 60 años cuyo vehículo quedó sumergido por el agua en Pias, en la zona de Serpa (Portugal), próxima a la frontera con Huelva (España) y en la cuenca del río Guadiana.

En España, la comunidad donde más preocupan los efectos de este frente es Andalucía. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos por lluvias en todas las provincias andaluzas durante esta jornada. Hasta el momento, 3.500 desalojados ya por riesgo de inundaciones.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido un aviso especial ante la llegada del Leonardo que podría descargar hasta 400 litros por metro cuadrado en algunos puntos del sur peninsular. Todas las provincias andaluzas tienen activado un aviso por tiempo adverso para este miércoles, sobre todo en la zona de Grazalema y Cádiz, donde la alerta es de nivel rojo.

Llúvia fina, pero constante

Por lo que hace a la llúvia, ha sido la gran protagonista del último mes. Según las agencias estatales del tiempo, en Catalunya ha llovido durante 21 días seguidos. A lo largo de la mañana se extenderán hacia el resto de la región, pero de forma dispersa y débil. No esperamos grandes aguaceros ni mucho menos aguacero. La cota de nieve estará bastante alta, en torno a los 1.800 metros.

Donde las acumulaciones pueden ser algo más destacadas y superar los 15 o 20 mm será hacia las Tierras del Ebro, el Prepirineo occidental y el resto de las comarcas de Ponent, en cambio, en las comarcas de Girona la lluvia será inapreciable o muy poco importante.

¿Récord histórico?

2022 fue el año con menos precipitaciones registradas de la historia. Estos datos se recogen desde 1914, por lo que se trata de una marca muy llamativa. Durante el pasado año se registraron 300 litros por metro cuadrado, una cifra algo inferior al 2021, por lo que significan dos años seguidos con bajas precipitaciones.

En el lado contrario del asunto, hay muchos ciudadanos que se preguntan cuándo fue el año que más precipitaciones se registraron en la ciudad. Según los datos que recopila el Observatori Fabra desde hace 110 años, hay uno que destaca por encima del resto en cantidad de litros por metro cuadrado. Este año fue 1972, cuando se sobrepasaron por única vez los 1.000 litros por metro cuadrado. Cada cierto tiempo se produce un año en el que las precipitaciones se sitúan entre los 900 y los 1.000 litros por metro cuadrado. Sin embargo, ese año se superaron los 1.100 litros por metro cuadrado, récord histórico de Barcelona.

2024 fue uno de los años más lluviosos en España y otras regiones, acumulando precipitaciones significativas tras el último cuatrienio, superando los promedios del periodo 1991-2020. En particular, marzo de 2025 fue el tercero más lluvioso desde 1961, consolidando una tendencia de alta pluviosidad en el siglo XXI.