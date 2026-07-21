Buenas noticias para los conductores: a partir de 2027, estos coches ya no tendrán que pasar la ITV en España

La Inspección Técnica de Vehículos (ITV) continúa siendo un trámite obligatorio para la inmensa mayoría de los conductores en España. La normativa establece que los turismos con entre cuatro y diez años de antigüedad deben superar la inspección cada dos años, mientras que aquellos que ya han superado la década de vida están obligados a realizarla anualmente. Sin embargo, existe una excepción que afecta a determinados vehículos con un importante valor histórico.

La Dirección General de Tráfico (DGT) recuerda que los propietarios de automóviles con más de 30 años de antigüedad, o que destaquen por su singularidad o interés histórico, pueden solicitar su catalogación como vehículo histórico. Esta figura busca proteger aquellos modelos que forman parte del patrimonio automovilístico español y que representan una determinada época de la historia del automóvil.

Un charco refleja la cúpula del Capitolio de La Habana y un vehículo clásico, este miércoles, tras recuperarse el suministro eléctrico en Cuba. / RAMÓN ESPINOSA / AP

Según explica la propia DGT, un vehículo histórico es aquel que, "por su antigüedad, interés o singularidad merece una consideración especial que proteja su carácter representativo". Esta catalogación no solo preserva su valor cultural, sino que también permite seguir utilizándolos con las garantías técnicas y de seguridad necesarias.

La regulación de estos vehículos cambió con la entrada en vigor, el 1 de octubre de 2024, del nuevo Reglamento de Vehículos Históricos, aprobado mediante el Real Decreto 892/2024. La norma introdujo importantes novedades relacionadas con las inspecciones técnicas, aunque el procedimiento básico de la ITV continúa siendo similar al que deben superar el resto de automóviles.

Una de las principales diferencias está en la periodicidad de las inspecciones. Los vehículos históricos no siguen necesariamente el mismo calendario que un turismo convencional y, además, pueden beneficiarse de determinadas exenciones durante la revisión técnica, siempre que estas hayan sido autorizadas durante el proceso de catalogación y aparezcan reflejadas en su Tarjeta ITV.

Vehículo clásico / 5

Entre esas exenciones se encuentran algunas pruebas habituales, como el frenómetro o la placa de holguras. Del mismo modo, determinados vehículos históricos pueden quedar exentos de disponer de cinturones de seguridad o de algunos sistemas de alumbrado cuando estos elementos no formaban parte de su equipamiento original y así haya quedado reconocido oficialmente.

El Manual de Procedimiento de Inspección de las Estaciones ITV también contempla otras particularidades. Por ejemplo, permite que algunos vehículos históricos circulen con neumáticos cuya profundidad de dibujo sea inferior a los 1,6 milímetros exigidos al resto de automóviles. Asimismo, la sustitución de piezas originales por repuestos equivalentes no se considera una reforma del vehículo, salvo que modifique alguno de los datos recogidos en la ficha técnica.

No obstante, la novedad que más interés ha despertado entre los propietarios de coches clásicos afecta directamente a la obligación de pasar la ITV. El nuevo reglamento establece que los vehículos históricos con más de 60 años de antigüedad, contados desde su fabricación o primera matriculación, quedan completamente exentos de realizar inspecciones técnicas obligatorias. La misma medida se aplica también a los ciclomotores catalogados como históricos, independientemente de su antigüedad, aunque sus propietarios podrán seguir realizando ITV de manera voluntaria si así lo desean.

Ciclomotor clásico / 5

Esta modificación tendrá consecuencias prácticas en los próximos años. De cara a 2027, los vehículos históricos matriculados o fabricados en 1967 o con anterioridad ya podrán acogerse a esta exención, siempre que hayan obtenido previamente la catalogación oficial como vehículo histórico. Es decir, la antigüedad por sí sola no basta para dejar de pasar la ITV.

Con esta reforma, el Gobierno pretende adaptar la normativa a las características especiales de este tipo de vehículos y facilitar la conservación del patrimonio automovilístico español. Al mismo tiempo, mantiene los controles técnicos para el resto del parque móvil, diferenciando claramente entre un coche antiguo de uso habitual y un vehículo histórico reconocido oficialmente por la Administración.