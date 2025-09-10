Este 2025 puedes cambiar tu horario laboral si tienes hijos: así lo permite la ley

Un año más, la Vuelta al Cole de este mes de septiembre de 2025 ha vuelto a poner sobre la mesa uno de los mayores desafíos para las familias españolas: conciliar el trabajo con el cuidado de los hijos.

No siempre es fácil conseguirlo, especialmente sin el apoyo familiar, y menos aún con un gasto medio por alumno que ronda los 500 euros (OCU), impidiendo ajustes de jornadas laborales en muchos casos.

Es cierto que las clases de Infantil y Primaria suelen terminar en todo el territorio nacional en torno a las 14.00 o 15.00 horas y por ello la conciliación es más sencilla. Sin embargo, ¿qué dice el Estatuto de los Trabajadores?

Hablemos de una posibilidad muy poco conocida: adaptar la distribución de la jornada laboral para facilitar la conciliación familiar.

Según el artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores, cualquier trabajador puede solicitar cmabios en su horario, tanto si hace trabajo presencial como teletrabajo, sin que ello implique una reducción de sueldo porque las horas totales de actividad permanecen sin cambios.

Esta posibilidad se aplica principalmente a padres con hijos hasta 12 años y a aquellos con familiares mayores o con dependencia que precisen de cuiados.La ley establece que la empresa debe negociar la solicitud en un máximo de 15 días, y al final del proceso, comunicar por escrito si acepta, propone otra opción o rechaza la petición, justificando los motivos.

En efecto, la empresa puede negarse a aceptar la conciliación laboral cuando hay razones de peso, como un horario en el que la empresa no tiene actividad. Y si no responde en 15 días, la adaptación se aceptaría de forma automática.

Por otro lado, en cuanto al despido y a la protección, un trabajador que haga uso de este derecho cuenta con la misma cobertura que alguien que disfruta de una reducción de jornada: un despido injustificado es declarado nulo.