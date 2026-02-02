Más de 200 líderes internacionales del deporte, la arquitectura y la tecnología se dan cita en Barcelona en la segunda edición de Sports World Congress

La edición 2026 reúne a más de 200 participantes internacionales, incluyendo representantes de más de 50 estadios y arenas de todo el mundo, así como a speakers de prestigio, operadores de recintos, clubes, arquitectos, ingenierías, instituciones públicas, empresas tecnológicas y proveedores destacados del sector.

La jornada inaugural comenzó con una recepción institucional en el Hotel Meliá Gran Meliá de Barcelona, donde se dio la bienvenida a ponentes, partners y delegaciones internacionales. Posteriormente, los asistentes realizaron una visita privada al Mirador Torre Glòries, uno de los iconos arquitectónicos de Barcelona, símbolo de innovación, diseño y transformación urbana, valores que definen el ADN del congreso. Durante este primer encuentro, Josep Maria Monti, CEO del congreso, ofreció las palabras de apertura que marcaron oficialmente el inicio de esta segunda edición, destacando el papel de los grandes recintos deportivos como infraestructuras estratégicas para la transformación urbana, social y económica de las ciudades.

La jornada continuó con la Welcome Reception & Cocktail en el Roca Gallery Barcelona, espacio de referencia internacional en arquitectura y diseño. El acto contó con la intervención de Patrick Torrent, Director Ejecutivo de la Agencia Catalana Generalitat de Catalunya, quien subrayó que “para Barcelona, el Sports World Congress es una oportunidad para albergar un evento de primer nivel mundial y posicionarse como una capital global del deporte”, destacando además la importancia de que el congreso se celebre vinculado a ISE (Integrated Systems Europe), reforzando el posicionamiento de la ciudad como hub internacional de tecnología, innovación y grandes eventos.

En esta edición participan actores clave del sector, incluyendo empresas líderes en tecnología como Figueras, Philips, Signify, Meetmaps o proveedores de infraestructuras y servicios especializados como Figueras, Crimons, KUDO o Pol Viatges, así como medios y organizaciones internacionales como Diario Sport o StadiaWorld.

Noticias relacionadas

Sports World Congress consolida así su papel como plataforma internacional de referencia para los líderes que están diseñando el futuro del deporte y de las ciudades.