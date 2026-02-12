200 euros y 6 puntos del carné: La Guardia Civil intensifica los controles ante las distracciones al volante

Estar concentrado al volante es una absoluta necesidad para garantizar la seguridad de uno mismo y de todos los que te rodean en la carretera. Y es por ello que La Guardia Civil ha decidido intensificar controles en las Islas Canarias.

La Guardia Civil quiere asegurar las carreteras de las Islas Canarias

Según ha podido conocerse, las autoridades locales han podido detectar que una de las infracciones más frecuentes es la que deriva del concepto de 'distracciones al volante', que conlleva bastantes más aspectos de lo que uno pueda imaginar.

Acciones tan obvias como mirar el móvil mientras se conduce se recogen en este saco, pero también entra algo tan básico como no prestar la debida atención a la carretera o simplemente no mantener la concentración como conductor.

Si la Guardia Civil detecta que el conductor está distraído de sus ocupaciones más básicas, pueden imponerse sanciones como la estándar del uso de móvil, que equivale a 200 euros y la pérdida de 6 puntos. Por otro lado, si se considera una distracción 'leve' puede haber penalización económica sin pérdida de puntos.

Las autoridades aseguran que la intención de esta campaña intensificada de controles no es de castigar a los conductores, sino de concienciar de la necesidad de estar siempre pendiente de todo lo que ocurre en la carretera.

La realidad es que las cifras avalan esta medida de la Guardia Civil: Según informes de la Seguridad Vial, las distracciones forman parte de alrededor del 30% de los accidentes mortales en España, siendo así uno de los principales agravantes en estos escenarios.

De forma más específica, en la última década se registra que cerca de 238.000 accidentes con víctimas fueron causados parcialmente o en su totalidad por las distracciones al volante, dejando como resultado más de 30.000 heridos graves y cerca de 6.200 fallecidos.

Los números no engañan, y si se quiere conseguir un espacio más seguro en la carretera es necesario que esta no se tome como un juego. Aunque los castigos impuestos por la Guardia Civil en las Islas Canarias puedan parecer severos, las autoridades insisten en que el objetivo es reducir siniestros y reforzar la seguridad vial en el archipiélago.