DGT
Hasta 200 euros y 4 puntos de multa: la nueva señal de la DGT que debes conocer
La DGT ha presentado una señal que ha dado (y dará) mucho que hablar
La DGT (Dirección General de Tráfico) ha comenzado la distribución de una nueva señal de tráfico que apunta a pillar desprevenidos a más de un conductor, y esta es la que se identifica con el distintivo 'S991f'.
¿Cuál es el cometido de esta señal de tráfico? Asegurarse de que se cumple una necesidad muy importante en la carretera: se deja la necesaria distancia de seguridad entre el coche propio y el que se encuentra delante.
Asimismo, la DGT ha informado de que la señal se encarga de confirmar la presencia de dispositivos electrónicos que medirán la distancia en cuestión, pudiendo llegar a imponer sanciones en caso de que un vehículo no cumpla con la distancia requerida.
Y lo cierto es que la sanción en cuestión no es una 'leve', sino al contrario; los conductores que se vean 'pillados' por los dispositivos electrónicos de los que alerta la señal, pueden llegar a sufrir penalizaciones de 200 euros y 4 puntos de carné.
Hay que decir que la señal en cuestión ha generado confusión y preocupación entre muchos conductores, dado que lógicamente la mayoría se preguntan cómo se puede medir debidamente la distancia entre un vehículo y otro durante el acto de conducir.
Por lo general, en estos escenarios se suele recomendar un método denominado como el de 'los 2 segundos', por el cual determinar un punto fijo de referencia y contar así '1101' y '1102' desde el momento en el que cruza el coche de delante. Esto, en teoría, permite calcular la distancia de seguridad para con otro vehículo.
Actualmente, los controles de distancia de seguridad se llevan a cabo entre agentes y helicópteros, por lo que lógicamente este cambio preocupa a muchos en cuanto a cómo se adaptarán las carreteras a ello.
Y tú, ¿qué opinas de esta señal de la DGT? ¿Crees que los nuevos dispositivos electrónicos ayudarán a las carreteras o generarán tensión al conducir? En cualquier caso, no tardaremos demasiado en empezar a ver los efectos de ello.
