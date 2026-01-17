Casi 200.000 euros por estas seis monedas: por qué la Xunta de Galicia ha pagado tanto dinero

La Xunta de Galicia ha ejercido su derecho de tanteo para adquirir por 178.200 euros seis monedas históricas únicas de la colección Orol en una subasta realizada en Madrid, por ser piezas declaradas Bien de Interés Cultural que narran más de un milenio de historia gallega.

El rescate que asegura su legado

Estas monedas, originarias de la colección del numismático gallego Antonio Orol, natural de O Valadouro, fueron puestas a subasta por Jesús Vico y Asociados en junio de 2025, tras un procedimiento iniciado por la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural.

Orol, quien ocupó cargos clave en asociaciones numismáticas españolas y soñaba con ver su conjunto en una institución pública gallega, legó piezas en excelente conservación que abarcan desde el Reino Suevo hasta los Reyes Católicos y Felipe II.

Una séptima moneda, un cuarto de excelente de los Reyes Católicos de la ceca de A Coruña, fue reclamada por el Estado para el Museo Arqueológico Nacional mediante el mismo derecho prioritario. Las otras seis, sin embargo, sí que van a ir destinadas a Galicia.

Las seis monedas adquiridas por la Xunta de Galicia incluyen tremisses suevos de Honorio y Valentiniano acuñados en Gallaecia, un tremís suevo de la serie Latina Mvnita (considerado, posiblemente, único y testigo del Reino Suevo con la inscripción "Mvnita Gallica"), un tremís visigodo de Wamba de la ceca de Tui, medio excelente de la granada de los Reyes Católicos y medio real de Felipe II, todos de cecas gallegas como A Coruña.

Su rareza y estado de conservación las convierten en auténticas joyas numismáticas, con valores individuales que superarían los 60.000 euros en subasta, como el tremís Latina Mvnita adjudicado inicialmente por 52.500 euros antes de este tanteo.

El proceso, publicado en el Diario Oficial de Galicia, priorizó a la Xunta sobre otros interesados públicos o privados sin ánimo de lucro, evitando su dispersión y cumpliendo en parte el deseo de Orol de preservar estas piezas únicas para los gallegos.