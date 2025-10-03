De 20 euros a más de 20.000: la moneda de 2 euros que está arrasando entre los coleccionistas

La locura entre los coleccionistas de monedas se ha disparado de forma reciente con una moneda de 2 euros que comenzó a venderse entre los amantes de la numismática por 20 euros... y que ahora puede llegar a superar ampliamente los 20.000 euros en subastas. ¿Por qué?

La moneda de 2 euros de Chipre

Se trata de una moneda muy especial y limitada, obviamente. En concreto, es la moneda de 2 euros de Chipre emitida para conmemorar el 20 aniversario de la adhesión de Chipre a la Unión Europea. Vino en una edición limitada que sólo contaba con 7.000 piezas... y que ahora ha visto disparado su valor.

La monedas en bimetálica, con un diseño que incluye la silueta del país de Chipre y un edificio de la Comisión Europea junto a un globo terráqueo. Otro elemento reconocible es su inscripción en griego, pero al no ser una moneda de uso común es raro que la tengas en un cajón: debiste adquirirla en su momento.

Los precios que están dispuestos a pagar los coleccionistas también dependen del estado de conservación de la moneda, la edición y su presentación, por eso es importante saber cómo conservar las monedas en una colección en caso de que queramos que aumenten su valor con el tiempo (o que se mantengan en el mejor estado posible).

En algunas subastas se han llegado a ver precios de 26.000 euros por una de estas monedas de 2 euros conmemorativas de Chile, así que puedes hacerte una idea del valor que tiene para los coleccionistas más acérrimos de las monedas, que están dispuestos a casi todo por conseguir una.

No es la única moneda de 2 euros que tiene un alto valor en el mercado para los coleccionistas, incluso algunas que sí han tenido una circulación habitual, pero a veces también encontramos estas piezas especiales y bastante limitadas que, con el paso de los años, adquieren un valor inmenso.