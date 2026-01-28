Más de 2 millones: la preciada moneda que batió récords en 2025 y apunta a revalorizarse en 2026

En las subastas que se celebran dentro del mundo de la numismática se han visto auténticas locuras: monedas y billetes que se venden por precios desorbitados y cifras que solo aparecen en las películas.

No obstante, hay una pieza que logró batir todo tipo de récords el pasado año 2025 y apunta a revalorizarse mucho este 2026. Hablamos, concretamente, de un artículo que se subastó por más de 2,4 millones de euros.

La moneda en cuestión no es otra que el famoso Centén Segoviano, el cual cuenta con valor histórico sin precedentes en nuestro país. Algo que, probablemente, se deba a que el ejemplar en cuestión fue acuñado hace varios siglos.

Esta moneda en concreto se creó en el año 1609 y fue emitida durante el reinado de Felipe III, pero también cuenta con el valor añadido de estar hecha de oro y de que existen muy pocos ejemplares en el mundo.

Y ya sabemos cómo funciona el mundo del coleccionismo en este sentido: si hay un artículo que es prácticamente único en el mundo en un sentido literal, los expertos en numismática gastarán cuanto sea necesario para hacerse con él.

De esta manera, y como prueba de que este Centén Segoviano se ha revalorizado mucho con el paso de los años y podría volver a hacerlo en 2026, debemos fijarnos en cuál fue su precio e compraventa anterior: en 2009, se subastó por 800.000 euros.

Esto implica que, en tan solo 16 años, la moneda ha triplicado su valor. Si echamos cuentas, los cálculos nos dejan con una conclusión que da vértigo: esta moneda se habría revalorizado una media de 100.000 euros al año, por lo que en 2026 podría alcanzar los 2,5 millones.

Esto último depende, por supuesto, del hecho de que haya otra persona interesada con la cantidad suficiente de dinero como para hacerse con él. Pero, teniendo en cuenta lo codiciada que es esta moneda, no sería extraño que volviera a cambiar de manos dentro de poco.