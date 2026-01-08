Casi 2 millones de euros: Así es la nueva mansión de Roberto Leal en una de las zonas más caras de España

Roberto Leal siempre se ha caracterizado por mantenerse como una figura bastante abierta y accesible dentro de lo que se puede encontrar normalmente en el mundo de la televisión, algo que ha provocado que sea uno de los presentadores más queridos en la actualidad.

Una situación que también se debe a su forma de presentar 'Pasapalabra', lo cual ha hecho que su carrera se encuentre en su punto más álgido y habría tenido un impacto directo dentro de su economía personal.

Podría decirse, de esta manera, que le van las cosas muy bien: hace poco se compró una mansión valorada en 1,9 millones de euros en una de las zonas más caras de toda la Península Ibérica.

Hablamos de una propiedad que se encuentra situada en la ciudad de Las Rozas, la cual adquirió el pasado año 2023. No obstante, el presentador no se habría mudado a la misma hasta hace poco.

Roberto Leal, en 'Pasapalabra'. / ·

El motivo de esto último es que tanto él como Sara Rubio tomaron la decisión de hacer reformas en la casa con el objetivo de dejarla a su gusto y modificar sus estancias de una manera concreta.

En este mismo sentido, la nueva mansión de Roberto Leal (de 969 metros cuadrados) consta actualmente de cinco dormitorios y seis baños, además de salón, cocina y un extenso jardín que rodea la propiedad.

No obstante y como era de esperar, la vivienda cuenta con más servicios que son típicos de la zona en la que se encuentra. Entre ellos destacan un amplio garaje, trastero y una piscina privada situada en su zona exterior.

Además, hay que tener en cuenta que se trata de una vivienda que fue construida en el año 1994, por lo que es de construcción relativamente reciente, aunque las reformas dentro de la misma habrían sido más que necesarias igualmente.