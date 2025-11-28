Casi 2,5 millones de euros: así es la moneda más cara y valiosa de España

Es bien sabido dentro del mundo de la numismática que existen ciertos ejemplares de monedas españolas que valen una auténtica fortuna, pero hay un ejemplar que ha superado las expectativas de todo el mundo en una reciente subasta.

De hecho, se trata de la moneda que ya era la más cara y codiciada dentro del sector del coleccionismo, pero su precio ha subido por las nubes para alcanzar unas cotas inimaginables.

Hablamos del centén segoviano acuñado en el año 1609, el cual contaba con un precio estimado de 800.000 euros, pero en su última compraventa se registró en 2,4 millones de euros.

Evidentemente, hablamos de una cantidad mareante de dinero, pero lo cierto es que estamos ante una moneda que cuenta con un valor hisórico incalculable a causa de los pocos ejemplares que quedan.

Acuñada bajo el reinado del rey Felipe III, hablamos de una moneda de oro de cien escudos que puede llegar a superar los 300 gramos de peso, lo cual nos da una idea sobre sus dimensiones.

Volviendo a su valor histórico, hay que recalcar que se trata del único centén segoviano que se conoce en la actualidad, lo cual hace que se convierta en un ítem único para coleccionistas.

Es decir, la persona que lo compró en la reciente subasta ha pasado a ser el único coleccionista en el mundo que cuenta con esta moneda, lo cual le da un valor estratosférico a su colección.

Y es que tiene pinta de que el centén segoviano de 1609 seguirá siendo la moneda más cara de la historia de España, dado que es poco probable que otro supere los 2,4 millones en otra compraventa.