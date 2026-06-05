Las 19 mejores terrazas de Barcelona, según Time Out: vistas privilegiadas y el mejor ambiente veraniego de la ciudad

Barcelona está llena de terrazas, pero no todas merecen una tarde de verano. Por eso Time Out ha seleccionado las 19 que considera imprescindibles para disfrutar de la ciudad, y encontrarás de todo: desde vistas increíbles hasta hamburguesas, cocina mediterránea o lo que sea que busques.

Las 19 terrazas que hacen que disfrutar de Barcelona sea muy fácil

La primera terraza que destaca es Salts, ubicada junto a las piscinas olímpicas para ofrecer una de las mejores vistas panorámicas de Barcelona. También se menciona La Font del Gat, que destaca por su entorno histórico y natural además de por tener música en directo.

La Cantina LAB Can Battló es también una opción potente con sus actividades culturales y cine al aire libre. En Catacroquet encontrarás una selección de croquetas muy creativa, mientras que Superlocal propone una cocina de proximidad con arroces, pescados y carnes.

Henry's BCN tiene una propuesta alternativa: una coctelería con esencia de dive bar neoyorquino. En Antic Teatre, darás con una fusión de centro cultural y música en directo. Pero si lo tuyo es el brunch, Aeroplano Coffe es perfecto con su zona interior llena de vegetación.

Barcelona 21/07/2025 Barcelona Terrazas en Enric Granados. Ambiente en la calle de enrique Granados, restauración, hosteleria, verano, ambiente, terrazas. AUTOR: MANU MITRU / MANU MITRU / EPC

La Balsa es un local perfecto para los que buscan una zona con jardín en la parte alta de Barcelona, y también está la alternativa de La Camila, una terraza junto al mar de ambiente relajado. Similar es la idea con Can Fisher, con vistas a la playa y mucho producto de mar.

En Sol Soler encontrarás un clásico de gracia con vermuts y mucho tapeo, y en Casa Amàlia 1950 tienes un lugar perfecto para disfrutar de la cocina catalana. Si te va más un ambiente desenfadado, Makamaka te ofrece eso además de unas riquísimas hamburguesas.

Martínez es perfecto por sus arroces y vista panorámica de Barcelona, y Bar But te convencerá si buscas 'espíritu de barrio'. Por contraste está Informal, que pese a su nombre presenta cocina mediterránea de alto nivel en el Hotel Serras.

Y por si todo esto no te ha convencido todavía, apunta los 2 nombres finales: La Deliciosa, chiringuito de playa con ambiente veraniego y Xemei, una gran opción de cocina veneciana. 19 opciones, todas ellas con sus puntos fuertes pero algo en común: te harán disfrutar de Barcelona al máximo.