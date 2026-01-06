Por sólo 15 euros: estas nuevas zapatillas de Lidl arrasan en estos días lluviosos

Lidl suma un nuevo producto a su colección de chollos para días de lluvia: unas zapatillas impermeables muy vistosas que ya están arrasando en sus tiendas por sus características y su precio, de tan sólo 14,99 euros. Un modelo pensado para usarse especialmente cuando el cielo se encapota, tanto en la ciudad como en las escapadas al aire libre.

Las nuevas zapatillas impermeables de Lidl

Estas zapatillas de running impermeables son para mujer y cuentan con material exterior repelente al agua, por lo que ayudan a mantener los pies secos en asfalto mojado, charcos o paseos bajo la lluvia. Incorporan elementos reflectantes para ganar visibilidad en condiciones de poca luz, algo clave si se sale a correr o caminar a primera hora o al anochecer.

La suela lleva entresuela de EVA amortiguadora, pensada para ofrecer pisada ligera y cómoda en el día a día. Además, incluyen plantilla extraíble y preformada y forro interior textil, lo que refuerza la sensación de confort y permite sustituir o lavar la plantilla con relativa facilidad.

El diseño llega en dos combinaciones: negro con azul para quienes prefieren un toque más discreto, y azul con detalles en verde para quienes buscan un punto más llamativo. Están disponibles en tallas aproximadas de la 37 a la 41, cubriendo el rango más habitual en calzado femenino en este tipo de colecciones.

Su estética deportiva encaja tanto con estilismos muy casuales como con conjuntos de fitness o running, por lo que funcionan como zapatilla todoterreno de entretiempo e invierno. Todo ello con un precio oficial de 14,99 euros en Lidl, que las sitúa por debajo de gran parte de las zapatillas impermeables de marcas especializadas.

Estas zapatillas están fabricadas con material reciclado, algo que cada vez se extiende más en esta cadena de supermercados, que busca ampliar su conciencia medioambiental. Si te interesa, ya está disponible en las tiendas físicas de Lidl, aunque su enorme éxito provoca que, probablemente, ya se hayan agotado en algunos puntos.