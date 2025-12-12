Hasta 140 euros más en la pensión: el Supremo obliga a pagar el complemento por hijos también a los hombres

Es oficial: si eres hombre, eres pensionista y tienes hijos, desde ya mismo puedes acceder a una nueva ayuda que no estaba a tu alcance hasta la fecha. Y la razón de ello es que el Tribunal Supremo así lo ha impuesto a la Seguridad Social.

El complemento por hijos se pone al alcance de los hombres jubilados

La ayuda en concreto es la que remite precisamente al complemento por hijos, que puede garantizar hasta unos 140 euros al mes a los beneficiarios. Hasta el momento, dicha ayuda había permanecido como una fuera del alcance de los hombres.

El motivo por el que el complemento en cuestión estaba solamente disponible para mujeres pensionistas con hijos, se debe a que la intención original del mismo iba orientada a reducir la brecha de género que se formaba en torno al cobro de las pensiones.

El cambio actual se basa en una decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la cual establece que el hecho de hacer que este complemento se mantuviera en exclusividad para las mujeres, era discriminatorio. Por lo tanto, se busca una igualdad de condiciones.

En cuanto a quién puede reclamar este complemento, obviamente hay una serie de requerimientos a cumplir: en primer lugar, es necesario demostrar que se está cobrando una pensión contributiva, ya sea de jubilación, incapacidad permanente o viudedad.

Por otro lado, también es necesario tener hijos inscritos en el registro civil y que la pensión se reconozca desde el 4 de febrero de 2021. Asimismo, la pensión solo puede cobrarse por uno de los dos progenitores de un mismo hijo.

Actualmente, el importe máximo a cobrar por hijo es de 35,90 euros al mes. Dado que la pensión establece un pago máximo de hasta 143,60 euros al mes, esto implica que un mismo solicitante puede cobrar hasta cuatro complementos simultáneamente.

¿Qué te parece este cambio en las pensiones? ¿Lo ves justo o crees que este complemento debería haberse mantenido como un aspecto exclusivo de las mujeres? Una cosa es segura, a lo largo de todo un año va a tener un impacto claro en la economía de los jubilados.