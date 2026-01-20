TEMPS
130 passatgers atrapats en un tren d’alta velocitat entre Girona i Figueres
Els passatgers ja han estat transportats a Figueres. Els bombers de la Generalitat també usquen un veí de Palau-sator que podria haver estat arrossegat pel seu cotxe per la riera que travessa el municipi
Aquest dimarts, 20 de gener de 2026, el fort vent ha causat diversos incidents a Catalunya. Un tren d’alta velocitat ha quedat aturat dins d’un túnel entre Girona i Figueres a causa del mal temps i una avaria a la catenària i els passatgers que viatjaven al comboi, uns 130 en total, ja han estat traslladats a un altre tren i han arribat amb seguretat a Figueres.
Segons ha detallat Renfe, els passatgers no han hagut de baixar a la via, sinó que s’ha realitzat un transbordament mitjançant passarel·les a un tren que s’ha col·locat en paral·lel. Protecció Civil ha activat el Pla Ferrocat per la incidència del tren, que ha quedat aturat dins del túnel a causa d’una avaria de la catenària. La situació es produïa en paral·lel a la incidència que ha obligat a interrompre la circulació d’alta velocitat entre Girona i Figueres durant més d’una hora per acumulació d’aigua a la via a causa del temporal.
La borrasca Harry ataca el territori català
L’incident s’emmarca en un context meteorològic extrem provocat per la borrasca Harry, que ha generat pluges torrencials i l’augment del cabal de les rieres a l’Empordà, el Gironès i la Selva. Protecció Civil ha activat el pla Ferrocat per garantir la seguretat dels viatgers i coordinar el transbordament de manera eficient.
Paral·lelament, els bombers de la Generalitat busquen un veí de Palau-sator que podria haver estat arrossegat pel seu cotxe per la riera que travessa el municipi. L’avís es va registrar a primera hora del matí, a les 07:35, i el dispositiu de recerca inclou cinc dotacions terrestres, entre elles el Grup de Actuacions Especials (GRAE).
L’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) ha establert l’alerta de "perill extraordinari de pluges" a la zona fins a les 14:59 hores, avisant que les rieres i els rius podrien superar el nivell de cabal de risc, fet que obliga a extremar la precaució entre els veïns.
El Servei Català de Trànsit (SCT) ha tallat dotze carreteres a la província de Girona a causa de les inundacions i dels incidents relacionats amb el temporal. Entre elles es troben la N-260 a Llançà, la C-252 entre Vilabertran i Peralada, la GI-644 a Forallac i diverses vies secundàries afectades per arbres caiguts o despreniments.
L’Ajuntament de Girona ha recomanat als veïns propers al riu Onyar que pugin a plantes superiors per evitar riscos, mentre que a Palau-sator es manté l’alerta activa fins a la localització de la persona desapareguda. A més, s’han suspès les classes a diverses localitats del Gironès, la Selva i l’Empordà per protegir els alumnes.
Els serveis d’emergències continuen vigilant el territori, monitoritzant les rieres i els rius, i alerten que el mal temps podria provocar nous incidents en les pròximes hores. Els veïns han de respectar les indicacions oficials i evitar desplaçaments innecessaris.
