¡105 kilos! Un chef italiano desvela los alimentos que dejó de comer para perder peso en tiempo récord

Hacer deporte y llevar una dieta es imprescindible para mantener un estilo de vida saludable. El ejercicio físico ayuda a las personas a conversar el peso ideal, a reducir el riesgo de enfermedades crónicas y a mejorar la mente, entre una gran cantidad de beneficios.

Son muchas las personas que quieren perder peso y para ello hacen cambios en su vida, tanto en su alimentación como en sus rutinas diarias.

Ahora, el chef italiano Matteo Grandi ha sorprendido a muchos en una entrevista para el diario 'Corriere del Veneto' desvelando su secreto para perder 90 kilos en ocho meses. Sin embargo, esta se realizó hace un par de meses, y ha asegurado que ya ha perdido 105 kilos en 10 meses.

El cocinero galardonado con una estrella Michelín ha explicado que quiso hacer un cambio en su vida, ya que veía que no seguía buenos hábitos: "Consumido por la vida y los compromisos, perdí de vista mi bienestar. No solo a nivel estético, también mi salud (...) De repente se me encendió una luz en la cabeza. Lo único que hace falta es fuerza de voluntad, el resto viene después".

Grandi llegó a pesar más de 185 kilos y decidió hacer un cambio radical: "Eliminé los carbohidratos y azúcares. Esto fue lo que realmente cambió mi vida. Sabía que eran los principales culpables de mi aumento de peso. Desde que los saqué de mi dieta, me siento increíblemente mejor. Mi energía está por las nubes, mi mente está clara y trabajo con el doble de productividad".

El chef eliminó los alimentos procesados: "Desde la pasta hasta los productos leudados". Tras hacerlo, perdió los primeros 15 kilos y su piel mejoró: "La psoriasis de mis codos desapareció... hasta mi sudor dejó de oler. Era evidente que mi cuerpo estaba inflamado".

Matteo ha asegurado que además, practica el ayuno intermitente: "Al mediodía tomo huevos, salmón, aguacate y pechuga de pollo. A las 17 horas verduras verdes, carne, pescado, marisco o crustáceos. Luego dejo a mi organismo en paz, sin el esfuerzo de tener que procesar alimentos y producir insulina".

No solamente eso, y es que el cocinero italiano ha explicado que gracias al cambio de vida, ha vuelto a hacer deporte: "Ahora voy al gimnasio, esquío y corro. Me despierto muy lúcido. Antes me costaba levantarme. Ha sido como salir de un banco de niebla".