Hasta el 100% de la hipoteca en tu primera vivienda: Si eres menor de 35 años, puedes aprovechar esta ayuda

Si tienes alrededor de 30 años y todavía no has conseguido hacerte con tu primera vivienda, no estás solo. Es por ello que desde La Rioja han lanzado un programa mediante el que garantizar hipotecas de hasta el 100% de su valor. Es decir, NO has de dar entrada de tu parte.

El programa, que recibe el nombre AvaLa Rioja, está destinado a jóvenes nacidos entre los años 1990 y 2007. Por lo tanto, la idea es que la ayuda cubra a todos aquellos que tienen menos de 35 años en este punto.

Obviamente, es necesario cumplir algunos requisitos para poder acceder a una ayuda de este calibre: en primer lugar, es imperativo residir o tener la nacionalidad española. Además, la vivienda de la ayuda debe constar como la primera del beneficiario, su función debe ser de residencia habitual y no puede superar los 300.000 euros de valor.

Lógicamente, estas condiciones buscan asegurar que la ayuda beneficie realmente a jóvenes en La Rioja que buscan emanciparse, evitando usos especulativos o compras con fines no residenciales como tanto se ha visto en España recientemente.

Por otro lado, es necesario aclarar que la subvención no se produce en metálico. Esto quiere decir que no hay transferencia monetaria alguna, sino que lo que ocurre en el proceso es que el programa actúa como aval para que el banco conceda el préstamo.

Por el momento, la iniciativa ha sido solamente autorizada para La Rioja. No se trata de un programa que se haya promocionado con objetivo estatal, aunque lógicamente no se puede descartar que otras regiones de España lleven a cabo una propuesta similar si se muestra de positiva recepción.

Dicho esto, la ayuda cuenta con una fecha límite: los interesados deberán presentar su solicitud antes del 30 de diciembre de 2028. Con más de 3 años de margen por delante, se espera que el programa pueda adquirir el recorrido necesario para alcanzar a cuantos más solicitantes mejor.

¿Qué te parece el programa planteado por La Rioja? ¿Crees que es la solución adecuada para evitar los problemas de vivienda actuales o consideras que el gobierno debería regular el mercado de todos modos?