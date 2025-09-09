100 años del Metro de Barcelona: Cómo acceder a las estaciones fantasma y el resto de instalaciones

El Metro de Barcelona está de celebración con motivo del centenario de su creación y para celebrarlo abre las puertas de algunas de sus instalaciones 'secretas' para toda la ciudadanía. Entre las opciones se encuentran algunas icónicas, como las estaciones fantasma del subsuelo de la ciudad o el simulador de conducción.

Estaciones fantasma y más

La primera de las instalaciones en desuso que ahora se permiten ver es la estación de Gaudí. Esta parada de metro se construyó en 1968 cerca de la Sagrada Familia y se le puso el nombre del famoso arquitecto, pero nunca llegó a entrar en funcionamiento debido a la rápida expansión de la red de metro de la ciudad. Debía conectarse a la L2, pero el nacimiento de la L5 hizo cambiar los planes y quedó oculta. Habrá 720 plazas para visitar el lugar el 4, 5, 25 y 26 de octubre.

La segunda es la estación de Correus, que data de 1934. En este caso sí que funcionó, y durante muchos años, hasta 1972, integrada en la línea del Gran Metro, el rimbombante nombre que tenía antaño. La extensión de la L4 hasta la Barceloneta hizo que esta parada dejara de funcionar. Además, en este caso la visita será por la noche y se abren 225 plazas para acceder los días 20, 21, 22 de octubre y el 17, 18 y 19 de noviembre.

Además de las dos actividades estrella para los amantes de la historia, también existen otras opciones igualmente interesantes que permiten conocer de primera mano la historia del subsuelo en la capital catalana.

Uno de los espacios abiertos al público será el Centro de Control de Metro, desde donde se gestiona la movilidad de las líneas del transporte bajo tierra, el taller de Santa Eulàlia desde donde se reparan los convoyes o la entrada original a la estación de Urquinaona, que se derribó en 1972. También el mencionado simulador para ponerse a los mandos de un tren de la red de metro, las instalaciones de ZAL que dan servicio a las líneas L9 y L10 o la subcentral eléctrica de Mercat Nou, de interés artístico.

Cómo reservar entradas

Las plazas para estas actividades son limitadas y se deben reservar desde la web del Metro, a partir de este martes 9 de septiembre, a las 10 horas, con un formulario. Para las inscripciones bastará con presentar el nombre y el apellido, DNI y mail.