Los 10 países más poblados que nunca han participado en un Mundial

El Mundial de fútbol es el evento deportivo más importante de todos. Las audiencias durante los grandes partidos de la competición multiplican por mucho cualquier registro de otros campeonatos: la final que ganó la Argentina de Messi en Qatar en 2022 sumó 1.500 millones de espectadores, según la FIFA, siendo la más vista de siempre.

Por eso, cualquier futbolista profesional sueña con vestir los colores de su selección y enfrentarse a otras naciones delante de medio mundo, literalmente.

Por otro lado, el mundo cuenta con 195 países reconocidos internacionalmente. El más poblado de todos ellos es la India, aunque China se queda relativamente cerca, en la segunda posición. Ya muy alejado de las cifras de los dos gigantes, en tercer puesto están los Estados Unidos.

Pese a la gran cantidad de naciones, hay algunas que nunca han conseguido entrar en la máxima competición ninguna vez a lo largo de la historia. Los casos más evidentes son los de aquellos países que son tan pequeños que es difícil que salgan los jugadores necesarios de primer nivel para alcanzar la cita, como San Marino o Andorra.

Andorra se enfrentó a España en el camino a la Eurocopa 2024. / DANIEL MIHAILESCU/GettyImages

Sin embargo, hay naciones enormes que tampoco han sido capaces de colarse nunca en un Mundial, algo que sorprende mucho al comprobar los datos de población y pensar que no debería ser complicado que se pudiera formar un equipo de mínimas garantías entre tanta gente.

Los 10 países más poblados sin participación en el Mundial

Repasando la lista en orden ascendente, en la posición 10 está Kenia, un país con 67,5 millones de habitantes y la fase de grupos como mejor posición en la Copa Asiática. En la 9ª, Tanzania, país con 70,5 millones de personas, tampoco ha pasado nunca de la fase de grupos en Asia. En el 8º puesto está Tailandia, con 71,6 millones de personas y con una tercera posición en la Copa Asiática de 1972 como mejor resultado. En el 7º, Vietnam tiene 101,6 millones de habitantes y tiene dos cuartos puestos en la competición asiática como máximo éxito.

Un jugador de Vietnam celebra un gol. / ·

En el puesto 6, Filipinas, con 116 millones de personas, llegó por primera vez a la Copa Asiática en 2019, aunque no pasó de fase de grupos. En el 5º, Etiopía, con 135,4 millones de personas, consiguió ganar la Copa Asiática en 1962, pero nunca ha pisado un Mundial. En la 4ª posición está Bangladés, con 175 millones de habitantes y la primera fase de la copa de Asia como tope. En el 3.er puesto está Pakistán, con 255 millones de personas, pero sin participación en competiciones internacionales de ningún tipo.

Selección pakistaní de fútbol. / Pakistan Football Federation

El 2º puesto es para Indonesia, con 285 millones de personas, que si bien participó en la cita de 1938 lo hizo cuando todavía se conocía como las Indias Orientales. En el primer puesto se encuentra la selección de la India, el país más poblado del mundo con 1.463,8 millones de habitantes, pero que tan solo ha conseguido un subcampeonato asiático en 1964 y unos octavos de final de los Juegos Olímpicos en 1948.