Hasta 10 grados bajo cero: El Meteocat revela que Catalunya afronta su frío más extremo

El 2026 ha llegado de la mano de la borrasca Francis, lo que nos ha dejado algunas de las temperaturas más frías que se han visto en Catalunya en muchos años. De hecho, los termómetros no paran de desplomarse con el paso de los días.

Un frío helado en el que gobiernan las temperaturas bajo cero

Desde el Meteocat están monitorizando toda la situación de Catalunya, obviamente prestando atención a las temperaturas de las distintas comarcas y regiones. Los datos que han proporcionado en el día de hoy son muy impactantes.

En un nuevo registro por horas, el organismo del tiempo ha permitido apreciar la evolución de las temperaturas en Catalunya desde las 00:00 de la medianoche hasta las 06:00 de la mañana. Y en algunos casos se rozan los dobles dígitos bajo cero.

Este escenario se aprecia de forma muy clara en Vielha y alrededores, donde incluso se llegan a alcanzar los 10 grados bajo cero. Obviamente aquí hablamos de los puntos más fríos de Catalunya, pero incluso en secciones más cálidas el frío se hace muy intenso.

Si nos vamos hasta Barcelona, las temperaturas llegan a caer por debajo de los 3 grados alrededor de las 04:00 de la madrugada. Similar es la situación en Tarragona, con los termómetros moviéndose sobre todo en torno a los 2 grados.

El mapa de calor de Catalunya muestra así de forma general un clima helado. Los tonos verdes y amarillos desaparecen por completo, y en su lugar el Meteocat muestra unos lilas que ganan en intensidad en interior y montaña y azules muy ligeros en la costa.

El Meteocat apunta también que a medida que entre la tarde en el día de hoy, aparecerán nuevas nubes que nos acabarán dejando nieve en el Pirineo occidental. Es decir, no se espera que haya una escalada inmediata de las temperaturas.

¿Qué te parece el frío de estos últimos días? ¿Te ha ayudado a adoptar el espíritu invernal o ha funcionado más como un impedimento a la hora de realizar planes? La realidad es que, hoy por hoy, no hay otra alternativa que adaptarse a las circunstancias.