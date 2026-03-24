DEPORTE
10 formas y métodos para aliviar las agujetas rápidamente, explicadas por un experto
El profesor de Ciencias de la Actividad Física Germán Díaz Ureña comparte 10 consejos
Conforme pasan los años, más personas se están concienciando con su propio cuerpo, su salud y su bienestar. Y afortunadamente, esto provoca que cada vez son más las personas que practican ejercicio, ya sea semanal o diariamente, de menor o mayor impacto, pero evitando el sedentarismo.
Pero por supuesto, eso provoca que tengamos agujetas, un dolor que sufrimos durante los días inmediatamente posteriores a un ejercicio de cierta intensidad y que puede ser bastante molesto. El experto Germán Díaz Ureña explica que estas agujetas no son malas para la salud en absoluto, pero entiende que pueden ser bastante molestas y ha compartido hasta 10 consejos para combatirlas.
- Zumo de cereza o remolacha: este zumo tiene propiedades antiinflamatorias, por lo que es perfecto para aliviar eficazmente las agujetas.
- Estiramientos: una forma natural y que no incluye suplementos ni alimentos de aliviar estos dolores es realizar estiramientos de los músculos afectados. Hay un método llamado Facilitación Neuromuscular Propioceptiva (FNP) que básicamente consiste en realizar una contracción isométrica (sin movimiento) de la musculatura que se pretende estirar durante unos segundos, tras lo cual el músculo se alivia. Y hay que repetir esto unas 2 o 3 veces.
- Cúrcuma o ginseng: al igual que el zumo de cereza, tiene propiedades antiinflamatorias.
- Polifenoles con efecto antiinflamatorio: estos son frutos rojos, judías, lentejas, cebolla y tomate, que son ricos en antioxidantes.
- Batidos de proteínas: uno de los suplementos más típicos entre los que realizan deporte con asiduidad y que ayudan a las agujetas gracias a sus aminoácidos.
- Natación o ciclismo: ¿alguna vez has escuchado que las agujetas se quitan con más ejercicio? Hay algo de verdad en eso, y la natación puede ayudar mucho en ello. También el ciclismo de baja intensidad.
- Ducha fría: aunque a muchos les cueste hacer esto, es uno de los actos más fáciles y beneficiosos, cuyas ventajas van mucho más allá del alivio de los dolores tras hacer deporte.
- Alimentos ricos en taurina: además de combatir el dolor contra las agujetas, también lo hace contra el envejecimiento. Todo son ventajas.
- Masajes musculares: siempre de la mano de un profesional, un masaje suave (que no sea fuerte para no romper más fibras musculares) es ideal para aliviar el dolor muscular.
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