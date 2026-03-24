10 formas y métodos para aliviar las agujetas rápidamente, explicadas por un experto

Conforme pasan los años, más personas se están concienciando con su propio cuerpo, su salud y su bienestar. Y afortunadamente, esto provoca que cada vez son más las personas que practican ejercicio, ya sea semanal o diariamente, de menor o mayor impacto, pero evitando el sedentarismo.

Pero por supuesto, eso provoca que tengamos agujetas, un dolor que sufrimos durante los días inmediatamente posteriores a un ejercicio de cierta intensidad y que puede ser bastante molesto. El experto Germán Díaz Ureña explica que estas agujetas no son malas para la salud en absoluto, pero entiende que pueden ser bastante molestas y ha compartido hasta 10 consejos para combatirlas.

Zumo de cereza o remolacha: este zumo tiene propiedades antiinflamatorias, por lo que es perfecto para aliviar eficazmente las agujetas.

este zumo tiene propiedades antiinflamatorias, por lo que es perfecto para aliviar eficazmente las agujetas. Estiramientos: una forma natural y que no incluye suplementos ni alimentos de aliviar estos dolores es realizar estiramientos de los músculos afectados. Hay un método llamado Facilitación Neuromuscular Propioceptiva (FNP) que básicamente consiste en realizar una contracción isométrica (sin movimiento) de la musculatura que se pretende estirar durante unos segundos, tras lo cual el músculo se alivia. Y hay que repetir esto unas 2 o 3 veces.

Los estiramientos tras la practica deportiva son esenciales para evitar la espondilolisis. / Freepik.

Cúrcuma o ginseng: al igual que el zumo de cereza, tiene propiedades antiinflamatorias.

al igual que el zumo de cereza, tiene propiedades antiinflamatorias. Polifenoles con efecto antiinflamatorio: estos son frutos rojos, judías, lentejas, cebolla y tomate, que son ricos en antioxidantes.

estos son que son ricos en antioxidantes. Batidos de proteínas: uno de los suplementos más típicos entre los que realizan deporte con asiduidad y que ayudan a las agujetas gracias a sus aminoácidos.

uno de los suplementos más típicos entre los que realizan deporte con asiduidad y que ayudan a las agujetas gracias a sus aminoácidos. Natación o ciclismo: ¿alguna vez has escuchado que las agujetas se quitan con más ejercicio? Hay algo de verdad en eso, y la natación puede ayudar mucho en ello. También el ciclismo de baja intensidad.

Descubre cómo perder 600 calorías y tonificar tu cuerpo en solo una hora: la bicicleta estática es tu mejor aliada / Freepik