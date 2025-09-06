Por menos de 10 euros: la última novedad de Lidl para la decoración del hogar este otoño

Este mes de septiembre comienza el otoño, y con la nueva temporada se acercan los cambios de rutinas y decoración del hogar. Durante esta estación, es habitual pasar más tiempo en casa por la bajada de temperaturas.

Por este motivo, las mantas y los cojines se convierten en productos imprescindibles para esta época del año. En este sentido, los consumidores buscan opciones cómodas y cálidas, sin renunciar al estilo y los buenos materiales.

En este contexto, Lidl ha sacado un producto que promete ser un éxito en su sección de bazar y decoración. Hablamos de un set de cojines decorativos con forma de calabaza, por un precio de 9,99 euros.

Este pack está compuesto por dos piezas de distinto tamaño, y están disponibles en cuatro colores distintos: blanco, naranja, verde y beige. De esta forma, puedes combinarlos según el rincón de tu hogar.

El cojín grande tiene un diámetro de 28 centímetros, mientras que el pequeño es de 20 centímetros. Esta combinación permite múltiples posibilidades decorativas, colocándolos juntos o por separado.

Set de cojines decorativos de Lidl. / Lidl

Además, ambas piezas cuentan con un acabado bouclé extrasuave, un diseño de calidad que añade más comodidad y estilo al accesorio. Este textil está de moda en los últimos años, debido a su textura mullida y su aportación estética.

Este conjunto de cojines está fabricado con poliéster reciclado, apostando por el respeto al medio ambiente. La limpieza de estos cojines resulta muy sencilla, ya que se pueden lavar en la lavadora a una temperatura máxima de 30 grados.

No necesitan secarse a máquina ni planchar su tela, facilitando su mantenimiento. Este producto es una alternativa decorativa y práctica para diferentes estilos, especialmente en esta estación, siendo un accesorio ideal para decorar en otoño y en Halloween.