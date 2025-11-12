Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

LIDL

Por menos de 10 euros, esta nueva herramienta en Lidl va a arrasar entre los manitas

La herramienta que Lidl lanza este mismo viernes y que busca llamar la atención de los manitas de la casa.

Nueva herramienta de Lidl

Nueva herramienta de Lidl

Álex Pareja

Álex Pareja

Una nueva herramienta llega este viernes a Lidl y se está convirtiendo en el objeto deseado por todos los aficionados al bricolaje: pequeña, eficaz y con un precio espectacular, esta herramienta promete revolucionar el mercado, especialmente frente a otros gigantes como Leroy Merlin.

Imbatible por menos de 10 euros

Se trata de una herramienta multifuncional que combina las ventajas de alicates y llaves ajustables en un solo instrumento, ideal para manitas que buscan versatilidad sin complicaciones. Su diseño compacto y funcional la convierte en perfecta aliada para esas pequeñas reparaciones que todos hacemos en casa.

Además, el rango de precios que maneja Lidl, rozando los 10 euros, la posiciona como una compra irresistible para quienes no quieren renunciar a calidad sin gastar demasiado. Esta oferta supone un auténtico desafío para tiendas especializadas en bricolaje.

Esta novedad se suma a la ya popular gama Parkside de Lidl, que desde hace tiempo atrae al público con herramientas prácticas y asequibles. La combinación de innovación y precio ajustado ha tenido gran aceptación, y ahora más que nunca, Lidl se consolida como una referencia para los amantes del bricolaje doméstico.

Para quienes quieran hacerse con esta herramienta, se recomienda estar atentos a la fecha de lanzamiento y aprovechar la oportunidad rápidamente, ya que la demanda se prevé muy alta. Además, contar con esta pieza puede simplificar muchas tareas cotidianas, desde ajustes en muebles hasta pequeños arreglos en tuberías o instalaciones.

Noticias relacionadas y más

En definitiva, Lidl vuelve a sorprender con una solución pensada para manitas que desean eficacia y buen precio a la vez, confirmando una vez más que no hace falta pagar de más para tener herramientas de calidad. Si esta te llama la atención, no dudes en echar un vistazo al resto de su gama de herramientas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El exfutbolista Alfonso Pérez enciende las redes con dos imágenes que causan furor
  2. Así es la espectacular casa de Marc Márquez: “Cuesta unos 10 millones de euros”
  3. Confirmado por el Estatuto de Trabajadores: multas de hasta 750 euros a las empresas que no informen a sus empleados de nuevas vacantes
  4. Un trabajador de la Seguridad Social, sobre las pensiones: 'Subir un euro a cada una cuesta 140 millones
  5. Alexia no se pierde la visita de Rosalía a 'La Revuelta': 'Ya podía haber sido el Balón de Oro, para combinármelo con los aros
  6. El economista Niño Becerra denuncia la situación de las pensiones en España: 'Se pagan con deuda pública
  7. ¿Cuánto cobra un trabajador de la ONCE en pleno año 2025?
  8. El Meteocat avisa que las temperaturas bajas llegan a Catalunya: prepara la chaqueta si no quieres pasar frío

Por menos de 10 euros, esta nueva herramienta en Lidl va a arrasar entre los manitas

Por menos de 10 euros, esta nueva herramienta en Lidl va a arrasar entre los manitas

Feijóo se compromete a bajar del 10 al 4% el IVA en la compra de vivienda a los jóvenes

Feijóo se compromete a bajar del 10 al 4% el IVA en la compra de vivienda a los jóvenes

¿Cuánto dinero tienen Los Javis? Así quedaría su patrimonio a pesar de la ruptura

¿Cuánto dinero tienen Los Javis? Así quedaría su patrimonio a pesar de la ruptura

Trabajó durante 45 años y tuvo penalización en la pensión: "Es como si fuera esclavitud"

Trabajó durante 45 años y tuvo penalización en la pensión: "Es como si fuera esclavitud"

Precio del euríbor hoy, 11 de noviembre de 2025: la cuota desconcierta a los hipotecados

Precio del euríbor hoy, 11 de noviembre de 2025: la cuota desconcierta a los hipotecados

Precio del euríbor hoy, 12 de noviembre de 2025: la cuota sube y preocupa a los hipotecados

Precio del euríbor hoy, 12 de noviembre de 2025: la cuota sube y preocupa a los hipotecados

De pasar desapercibida a valer una fortuna: el secreto de esta moneda de 2 euros

De pasar desapercibida a valer una fortuna: el secreto de esta moneda de 2 euros

¿Cuánto cobra un kiosquero en España? Este es su sueldo en 2025

¿Cuánto cobra un kiosquero en España? Este es su sueldo en 2025