1 euro de recompensa si delatas a un ladrón: la curiosa iniciativa de este supermercado

¿Alguna vez has visto un robo en un supermercado? Imagina que llegas a la caja y te regalan un euro por haber delatado al ladrón. Pues esto se ha convertido en realidad en una conocida cadena de supermercados, donde buscan que los clientes se comprometan de verdad.

Una denuncia, un euro

Es la cadena de supermercados Iceland, muy presente en Reino Unido e Irlanda, quien ha lanzado un plan para recompensar con 1 euro a todos los clientes que denuncien los hurtos cometidos en sus tiendas, cargando ese importe en su tarjeta de fidelización de la tienda, que posteriormente puede utilizarse en sus compras.

La medida se ha tomado para involucrar a los clientes y ayudar a frenar una creciente oleada de robos sufridos por la cadena de supermercados, y que está llegando a afectar negativamente a sus finanzas, dificultando bajar los precios o mejorar los salarios de sus empleados, tal y como han comentado.

No es que tengas que detener al ladrón, ya que, simplemente, con denunciar el hurto para que sea detenido es suficiente para recibir esta recompensa. Obviamente, tras ser correctamente verificado, ya que no se puede denunciar a cualquier persona esté o no esté robando.

Según han comentado, los robos en las tiendas de Iceland suponen una pérdida de 20 millones de euros anuales, bastante significativa, lo que hace comprender que se haya realizado esta pequeña iniciativa que busca, de alguna manera, mitigar el creciente problema.

Los hurtos en supermercados están incrementándose de manera exponencial en países como Reino Unido, donde son muchas las cadenas que están tomando medidas de seguridad adicionales y aumentando la vigilancia policial para tratar de evitar esta nueva oleada.

Una medida novedosa, desde luego, que busca solucionar un problema realmente grave para esta cadena de supermercados.