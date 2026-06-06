Hasta 1.614 euros al mes: la ayuda de la Seguridad Social para nacidos entre 1961 y 2003

En 2026, la Seguridad Social ofrece una ayuda para las personas nacidas entre 1961 y 2003 que cumplan con los requisitos. Hablamos del Ingreso Mínimo Vital (IMV), una prestación económica que puede superar los 1.600 euros mensuales.

Esta ayuda tiene como objetivo prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que viven solas o en una unidad de convivencia y no cuentan con los recursos económicos básicos para costear sus necesidades básicas.

Con esta prestación, la Seguridad Social busca garantizar un mínimo de renta para las personas que se encuentren en una situación de vulnerabilidad económica.

Actualmente, el IMV beneficia a más de 2,3 millones de personas en España. En este sentido, se trata de una prestación económica que alcanza a unos 775.000 hogares, aproximadamente.

Ingreso Mínimo Vital de la Seguridad Social / .

Por este motivo, se ha convertido en una de las principales herramientas del Estado para combatir la pobreza y la exclusión social. No obstante, los solicitantes deben cumplir con una serie de requisitos.

Para acceder al IMV es necesario tener entre 23 y 65 años. Los solicitantes deben residir legalmente en España de forma continuada, como mínimo un año. Es obligatorio acreditar una situación de vulnerabilidad económica, considerando los niveles de ingresos y patrimonio.

Además, la Seguridad Social exige que los solicitantes hayan agotado previamente otras ayudas o pensiones, aunque hay excepciones. En algunos casos los requisitos son más flexibles, como víctimas de violencia de género o de trata de personas.

En algunos supuestos, la cuantía máxima puede alcanzar los 1.614,59 euros mensuales, según Bankinter. Es importante recordar que el importe varía según cada caso, como en familias con varios miembros.