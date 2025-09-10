Hasta 1.500 euros mensuales: la ayuda de la Seguridad Social que pueden cobrar miles de españoles

El desfase entre los salarios y el coste de la vida se ha convertido en uno de los grandes problemas para los hogares españoles en 2025. Mientras la inflación mantiene la cesta de la compra en niveles históricos y el precio de la vivienda sigue escalando, los sueldos no consiguen seguir el mismo ritmo. Esta pérdida de poder adquisitivo, unida a la precariedad laboral, empuja a miles de familias a recurrir a las ayudas que ofrece la Seguridad Social.

Entre ellas, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) destaca como una de las principales herramientas de apoyo. Esta prestación puede solicitarse incluso teniendo empleo, siempre que se cumplan los requisitos de vulnerabilidad económica establecidos por la administración.

Requisitos para solicitar el Ingreso Mínimo Vital en 2025

Podrán acceder al IMV quienes hayan nacido entre 1960 y 2002, siempre que acrediten una situación económica precaria y cumplan con las condiciones exigidas:

Haber residido de forma legal y continuada en España al menos durante un año.

al menos durante un año. Estar empadronado en el domicilio habitual junto a todas las personas que conviven en él.

en el domicilio habitual junto a todas las personas que conviven en él. Presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) o, en el caso de extranjeros, el Número de Identidad de Extranjero (NIE).

o, en el caso de extranjeros, el Número de Identidad de Extranjero (NIE). Aportar documentación económica , como la última declaración de la renta o justificantes de ingresos insuficientes.

, como la última declaración de la renta o justificantes de ingresos insuficientes. Acreditar la composición familiar mediante el Libro de Familia o certificados de nacimiento de los hijos.

Cuantías y límites de la ayuda

El Ingreso Mínimo Vital puede alcanzar hasta 1.500 euros al mes, en función de la estructura familiar. La cuantía se incrementa con los descendientes a cargo:

115 euros por cada menor de 3 años.

80,50 euros por cada hijo de entre 3 y 6 años.

57,50 euros por cada descendiente mayor de 6 años hasta la mayoría de edad.

Este refuerzo económico se suma a otros subsidios y prestaciones, como el desempleo, las ayudas del SEPE para mayores de 52 años o la Renta Activa de Inserción (RAI), dirigidas a colectivos con especiales dificultades de empleabilidad.

Otras ayudas de la Seguridad Social

Además del IMV, la Seguridad Social ofrece diferentes prestaciones sociales y contributivas que alivian la presión económica de los hogares:

Prestaciones por maternidad y paternidad , que compensan la pérdida de ingresos durante el permiso.

, que compensan la pérdida de ingresos durante el permiso. Pensiones contributivas y no contributivas , como las de jubilación, viudedad, orfandad o invalidez.

, como las de jubilación, viudedad, orfandad o invalidez. Prestaciones por incapacidad temporal o permanente , destinadas a quienes no pueden trabajar por enfermedad o accidente.

, destinadas a quienes no pueden trabajar por enfermedad o accidente. Ayudas para familias numerosas o personas con discapacidad.

Prestaciones por cuidado de menores con enfermedades graves.

Una red de apoyo indispensable ante la inflación

El panorama económico actual muestra que el desajuste entre salarios y coste de la vida no es coyuntural, sino un problema que amenaza con perpetuarse. En este contexto, las políticas públicas de apoyo social, y en particular el Ingreso Mínimo Vital, son fundamentales para evitar que miles de ciudadanos caigan en la exclusión económica.

Mientras la recuperación salarial sigue sin llegar, las ayudas de la Seguridad Social se consolidan como un salvavidas imprescindible para garantizar un mínimo de estabilidad en los hogares españoles.