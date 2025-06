El Valencia Basket se la juega de nuevo en Madrid

El Valencia Basket claudicó en el primer encuentro de la final de la Liga Endesa ante un Madrid más ‘enchufado’ y bajo la batuta de Andrés Feliz (89-75) y deberá cambiar la dinámica que favoreció al conjunto blanco, en busca de la victoria en el segundo encuentro que se jugará este domingo, a partir de las 18.30 horas, en la pista blanca.

Una situación que no le es nueva para el conjunto ‘taronja’ que ya tuvo que lidiar con la misma situación en la final de la campaña 2016-17, con derrota en el primer encuentro ante los blancos, aunque luego sumaban en Madrid y cerraban el título con otros dos triunfos en casa para llevarse aquella edición de la Liga Endesa.

Aunque para volver a vivir una situación parecida tendrán que dar el ‘golpe’ en la pista blanca que encara la final con una ventaja de 1-0 y que a tenor de los sucedido en la historia de la final, tiene un 91,5% de posibilidades de llevarse el título, situación que ha ocurrido en 22 de 24 eliminatorias que arrancaron con ese 1-0 local.

Un Valencia Basket más físico

Pedro Martínez lamentó que el equipo no pudo mantener el torno en el cuarto periodo y reconoció que no ha tenido tiempo para preparar demasiadas cosas de cara al segundo encuentro aunque está convencido de lo qué pueden hacer mejor el siguiente de este mismo domingo.

La dupla entre Andrés Feliz y Facundo Campazzo hizo mucho daño al Valencia Basket / ACB

Preguntado por el listón físico del Madrid, el catalán incidió en que están en una final y "no te van a repartir caramelos". "Han jugado físico y no hay nada que decir. Hay que adaptarse y no querer devolver los golpes rápido, sino madurar un poco más las acciones", destacó Pedro Martínez.

El Madrid dio un paso importante sumando en el primer duelo en una final a cinco encuentros y eso ha llevado al título al que gana primero en 22 ediciones. De esas 22 ocasiones, en 11 (50%) se ha solucionado la serie por la vía rápida: 3-0.

En un 31,8% de las veces (siete eliminatorias) se ha necesitado un quinto encuentro para que los locales se llevaran el título por 3-2. El resultado menos habitual es el 3-1 (18,2%), que ha sucedido en tan solo cuatro ocasiones.

Los colegiados que dirigirán este segundo encuentro de la final serán Emilio Pérez Pizarro, Óscar Perea y Francisco Araña.