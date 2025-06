El Valencia Basket clama al cielo por otra ‘bula’ arbitral con Tavares y el Madrid

El Madrid se llevó el segundo encuentro de la final de la Liga Endesa después de superar en la prórroga al Valencia Basket (102-96) en un encuentro que pudo acabar con la victoria ‘taronja’ de no haber sido por un par de decidiones controvertidas de los colegiados que, casualmente, favorecieron al Madrid.

La más llamativa y vergonzante para el trio arbitral ocurrió en una acción de Walter Tavares que barrió un lanzamiento de Montero antes de que tocara el aro, por lo que tenían que haber dado por buena la canasta del base dominicano.

Pero incomprensiblemente, la tripleta arbitral dirigida por un veterano como Emilio Pérez Pizarro, hizo caso omiso a las reclamaciones del banquillo valenciano y ni tan siquiera se dignaron a revisar una jugada que, de haberse revisado, tenía todos los números para acabar dando una canasta que podía ser decisiva.

Una acción decisiva

Pero no ocurrió, el Madrid se recuperó en el marcador para lograr un empate que le daba vida en la prórroga para acabar imponiéndose y sumar un 2-0 que se antoja casi definitivo para que el Madrid se lleve el título de Liga.

A la finalización del partido, un visiblemente molesto Pedro Martínez se dirigía a los vestuarios por detrás de los colegiados a los que reclamaba un poco más de respeto para su equipo. “Esto es una final, es una final” repetía en voz alta mientras la tripleta arbitral trataba de esquivar cualquier cruce de palabras con el técnico.

Tavares volvió a contar con el favor arbitral que perjudicó al Valencia Basket / EFE

El cabreo de Pedro Martínez lo expresó en la sala de prensa donde no se mordió la lengua. "Ninguno de los tres árbitros ha pitado para ir a revisarlo. Y, claro, si no pitan, no se puede revisar. Son árbitros muy expertos, que saben cuándo sí (se puede ir a revisar) y cuándo no", criticó el catalán sobre la acción de Tavares, en referencia a que si los árbitros no pitan, el técnico no puede solicitar un 'challenge’,”, dijo Martínez, que reconoció marcharse ‘quemado’ por esa decisión.

"Un autentico despropósito"

“Ha sido un despropósito" y que ha contado con "acciones muy decisivas" que no puede "entender", comentó el entrenador, que espera que la ACB lo analicen y que mejoren, no el año que viene, sino el próximo partido".

Lo cierto es que el resultado es inamovible en el electrónico y ahora el Valencia tiene que pasar página a lo sucedido y tratar de presentar batalla este miércoles en La Fonteta para reducir la diferencia en esta final que el Madrid tiene muy encarada.