Tenerife supera sin problemas a Bàsquet Girona

El Lenovo Tenerife ganó sin excesivos problemas al Basquet Girona (74-60) en un partido que dominó desde los primeros instantes. No fue un partido especialmente bonito, aunque el marcador no dejó nunca claro el dominio del Lenovo Tenerife, que se movió con diferencias que superaban los diez puntos, pero no sobrepasó los quince.

Tenerife - Girona (baloncesto, ACB), 07/04/2024 ACB TEN 74 60 GIR Alineaciones TENERIFE, 74 (19+23+12+20). Huertas (21), Sastre (-), Cook (17), Doornekamp (5), Sheremadini (5) –inicial-, Guerra (2), Fitipaldo (6), Guy (9) y Abromaitis (9) GIRONA, 60 (9+21+11+19). Iroegbu (18), Pons (2), Marcos (7), Martínez (5), Birch (11) –inicial-, Colom (3), Chery (-), Susinkas (9), Vila (-), Caicedo (2) y Sorolla (3).

Buen planteamiento inicial del Basquet Girona, que encontró fácil los puntos débiles del equipo tinerfeño, pero su estrategia y jugadas no llegaron casi nunca a terminar con éxito, pese a su buena ejecución. Hubo fallos en los lanzamientos por parte de ambos equipos, hasta que Tim Abromaitis logró anotar un triple para empezar a ampliar las distancias entre uno y otro equipo. 9-4 (min.6) y el Tenerife empezaba a mandar.

De ese 9-4 se pasó al 19-6 (min.9) con un buen trabajo ofensivo y defensivo de Cook y la buena dirección de Marcelinho Huertas. Con esa ventaja se movió el Lenovo Tenerife a lo largo de todo el partido. El Basquet Girona se acercaba por momentos (24-19), pero de nuevo los locales marcaban diferencias en el electrónico.

Al descanso se llegó con doce puntos de diferencia a favor de los insulares (42-30) y todo por decidir en los dos últimos cuartos, pero tal y como se estaba desarrollando el choque, no daba la sensación de que el rival pudiera hacerle mucho daño al Lenovo Tenerife.Y así fue.

El partido no mejoró y no ha sido de los mejores que se han visto en el Santiago Martín. Con la diferencia con la que contaban parecía suficiente para afrontar lo que restaba ante un Girona que se mantuvo en su misma línea de juego, sin buscar otras alternativas para intentar darle la vuelta al partido.

Por el contrario, el equipo local se mantenía firme, aprovechando las dudas del rival para poder anotar. Huertas lo intentó y acertó, Cook también. Fueron los dos mejores en ataque de un Tenerife que supo mantener el control del rebote y no permitir que el Basquet Girona tomara la iniciativa. Birch en el juego interior e Iroegbu fueron los dos mejores de un Basquet Girona que perdió a Kenny Chery en el inicio del último cuarto debido a una lesión en la rodilla.