Sito Alonso tira con bala contra los árbitros tras la derrota ante el Barça

El técnico del UCAM Murcia, tras felicitar a sus jugadores a pesar de caer derrotados ante el Barça en la prórroga, se mostró molesto por la diferencia de criterio en los tiros libres, algo que considera benefició a los blaugrana.

"Yo no voy a sacar la pizarra otra vez. Ya la saqué una vez y la sacó también Encuentra, pero es muy difícil ganar al al Fútbol Club Barcelona con 14 tiros libres de diferencia en metidos", aseguró. Es muy difícil, sobre todo circunstancias finales cuando eran muy importantes esas situaciones donde iban al tiro libre y tengo que analizar bien cómo han sido, si han sido verdaderamente faltas nuestras equiparadas con las que ocurría en otro lado o no", decía.

"Sabéis que nunca hablo de de estas decisiones, pero para mí hoy he sentido que eran determinantes, sobre todo un 2 + 1 que yo veía claro. Y he visto que que Simon hacía una una canasta con bastante facilidad, pero que no podía matarla porque tenía un contacto claro y he visto que era 2+1. Pero no estoy seguro y luego lo analizaré bien.

Un triple importante

"Hemos tenido un triple del Kaiser que yo creo que era muy importante para poder ganar el partido antes de de la prórroga y es verdad que ha metido un triple increíble Jonah. Pero si hablamos de triples, ha metido uno Metu y uno Parker delante de Kaiser impresionante, que han servido de nuevo junto a los 2+1 para llevar el partido al lado del Fútbol Club Barcelona".

"Ha habido momentos muy importantes donde ellos iban con una facilidad grande al tiro libre. Cuando cogíamos dos puntos de ventaja y era 2+1, pasaban de estar dos abajo, otra vez uno arriba y ha sido determinante. Hemos fallado una serie de tiros libres ahí en el último cuarto y en la prórroga importantes. Pero es que no le puedo decir nada al equipo".

"Obviamente no es como cuando saqué la pizarra, que era 29-1. Un 29-1 no es determinante, es algo vergonzoso. Pero esta vez sí que es determinante que hayan tenido la fortuna de ir al tiro libre con tanta eficacia y tanta facilidad. Entonces, tenemos que ver si es una cosa nuestra que podemos mejorar o es una cosa que depende del criterio que en función del ataque de un equipo u otro ha sido diferente en diferentes momentos del partido", aseguró.