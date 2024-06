Sergio Rodríguez: "Espero ser recordado como alguien que se divertía jugando al baloncesto"

El base canario Sergio Rodríguez, campeón del mundo en 2006 y de Europa en 2015, exjugador de la NBA, indicó en el acto de su despedida del baloncesto profesional celebrado en la Ciudad Deportiva del Real Madrid, su último club, que le gustaría "ser recordado como alguien que se divertía jugando al baloncesto".

SERGIO RODRÍGUEZ, LEYENDA

El base español agradeció el cariño tras anunciar su retirada: "El lugar en el que me he sentido más identificado. Madrid y el Madrid son mi casa, tres de mis hijos han nacido aquí, donde he tenido compañeros maravillosos. Agradezco a Chus Mateo y Pablo Laso, los entrenadores que he tenido en el Madrid, por haberme dejado ser yo mismo. Y a todos mis compañeros, en especial a tres leyendas, Lull, Felipe Reyes y Rudy. Ha sido maravilloso representar al Madrid".

"He dado todo lo que tenía, espero ser recordado como alguien que se divertía jugando al baloncesto y que lo daba todo para poder ganar. Gracias a todo por acompañarme en este increíble viaje" concluyó 'El Chacho'.

Rodríguez estuvo arropado no solo por su familia, sino también por jugadores con los que ha compartido vestuario como Sergio Llull, Rudy Fernández, Felipe Reyes, Carlos Alocén, Alberto Abalde, Hugo González, Sebas Saiz, o Usman Garuba; por sus entrenadores en el club blanco Pablo Laso y Chus Mateo; por el seleccionador español Sergio Scariolo; por la presidenta de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Elisa Aguilar; y por leyendas como Fernando Romay, Juan Antonio Corbalán o Emiliano Rodríguez, entre otros.

PASO POR LA NBA

En cuanto a su experiencia en la NBA, apuntó: "Había crecido idolatrando a Larry Bird, Michael Jordan o Jason Williams y de repente estaba allí. Ahora echo la vista atrás y me siento muy afortunado por haber jugado en cuatro equipos, cada uno de ellos singular y en momentos diferentes y únicos que me han permitido cumplir el sueño de jugar con y contra los mejores".

"En la primera época todo era nuevo y especial. Cada pabellón, cada rival, cada partido... lo sentía como estar viviendo un sueño. Y en la segunda tuve la suerte de vivirlo ya más adulto y desde otra perspectiva", declaró el que fue jugador de Portland, Sacramento y New York.

FLORENTINO, AGRADECIDO

"A lo largo de todos estos años y de tu trayectoria espectacular has logrado conquistar el corazón de millones de aficionados a este deporte tan bonito como es el baloncesto. Todos hemos disfrutado de tu enorme talento, de tu magia y de tu forma de entender el baloncesto. Te llevas la admiración y el cariño de todos los que amamos este deporte y lo has hecho porque en las canchas eras diferentes y porque has sido un jugador modélico de una gran personalidad", dijo el presidente del Real MADRID

"Te has ganado el derecho a decidir tu destino y respetamos tu decisión de poner fin a una carrera que es legendaria. Aunque nos resultará raro no verte en la pista nunca olvidaremos esas asistencias imposibles que nadie veía, esa maestría en la dirección del juego y ese carácter ganador que es propio de los elegidos", señaló en su discurso durante el acto.

"Recordaremos para siempre la undécima Copa de Europa lograda en Kaunas después de una remontada histórica frente al Partizan de Belgrado en aquellos playoffs que ya son leyenda del baloncesto europeo. Tu liderazgo en la cancha en estos momentos quedará para siempre en la memoria del madridismo", añadió el presidente.