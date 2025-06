Sam Dekker muestra su amor a la Penya, con un toque de atención

La llegada de Sam Dekker al Joventut Badalona fue un soplo de aire fresco. Tras un inicio dubitativo, con un balance de 3 victorias y 4 derrotas, el debut de Dekker supuso el inicio de una racha sensacional para la Penya. Y es que con el cañonero de 30 años, el equipo de Dani Miret ganó ocho de los siguientes nueve partidos y llegó a pelear por ser cabeza de serie en la Copa del Rey de febrero.

Un fichaje que también fue una bendición para el propio Sam Dekker, que así lo explicó en su cuenta de Twitter (X) tras perder contra Tenerife y caer eliminado del Play-off por el título de la Liga Endesa: "Penyers, hoy ha dado asco, lo siento. Pero desde noviembre esta temporada ha sido una que yo necesitaba".

Enamorado del club y la ciudad

En este mensaje, Dekker se abrió tras ver como había empezado la temporada de baloncesto y él estaba sin contrato. Por ello quiso mostrar un amor rotundo hacia todo lo que rodea el Joventut y Badalona: "Estaba en una situación rara en noviembre y la Penya y toda Badalona me han abrazado dentro y fuera de la pista. Hemos ganando muchos partidos y hemos tenido grandes momentos. Algunas de las noches en el Olímpic me pondrán la piel de gallina para siempre".

Un Dekker que firmó con el Joventut hasta final de temporada y su rendimiento puede propiciar el interés de equipos que disputan la Euroliga. Con eso en mente, el americano no se quedó corto en sus palabras hacia la afición: "Olivia, Wolf y yo os queremos agradecer todo lo de este año. De verdad que nos ha encantado cada segundo aquí y ojalá veros pronto de nuevo. Pase lo que pase, este maravilloso sitio será extremadamente especial para nosotros".

Este amor mutuo también fue posible por el gran rol que Sam Dekker asumió dentro de la Penya. El alero norteamericano disputó más de 27 minutos por partido y fue uno de los máximos anotadores. Con su mejor actuación siendo ante Leyma Coruña, cuando metió 8 de 11 triples y acabó con 30 puntos, Dekker ha sido todo el curso una de las manos fiables del equipo, con 12,6 puntos por encuentro.

Malestar por el último partido

Sin embargo, pese a todo el amor mostrado, Sam Dekker acabó descontento su temporada y, más allá de la eliminación, este jueves ha explicado el problema. En un nuevo tuit, el alero estadounidense ha comentado algo que le ha molestado durante el curso en diferentes canchas: "Una cosa frustrante es que las pistas de baloncesto no presten atención a las regulaciones de las canastas y aros. Me cuesta mentalmente dejar de pensar en los pequeños detalles cuando se ignoran".

Una situación que se vivió este miércoles en el Joventut-Tenerife: "Uno de los aros ayer por la noche no estaba centrado correctamente en la pista. Los detalles más simples pueden hacer varias la percepción de profundidad a los jugadores veteranos. Esto ha sido un problema en todo el baloncesto europeo y me parece sorprendente que no se tome muy seriamente".

Unos comentarios que llegan después un mal partido ofensivo tanto de Sam Dekker como de la Penya, que solamente pudo anotar 23 puntos en toda la segunda mitad. El equipo verdinegro no fue capaz de ver el aro para sumar y, en el caso del americano, acabó con 2 de 8 en tiros de campo y cuatro puntos, su peor anotación desde que llegó a la Penya.