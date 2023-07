Rudy Fernández renueva una temporada con el Real Madrid

El alero mallorquín amplía su contrato una temporada más con el Real Madrid Podría ser la última, ya que hace pocos días anunció que se retiraría de la selección tras los Juegos Olímpicos de París

Rudy Fernández seguirá una temporada más en el Real Madrid. Así lo ha hecho oficial el club blanco en un comunicado, en el que anunciaba que el alero mallorquín continuaría siendo madridista hasta el 30 de junio de 2024. Será la 13ª temporada de Rudy con los blancos.

En esta última no ha sido titular en ninguno de los 46 partidos que ha jugado, pero ha aportado su calidad y experiencia desde el banquillo. No lo ha tenido fácil, las diferentes lesiones que ha sufrido durante la temporada sumado a su veteranía han hecho que el alero de 38 años no pudiera jugar todo lo que desearía.

La 2023-2024 podría ser la última temporada en activo de Rudy, ya que hace pocos días anunció que tras los Juegos Olímpicos de París dejaría la selección y quien sabe si el baloncesto. Por el momento Fernández forma parte de la prelista de convocados de Sergio Scariolo con España para el Mundial de Indonesia, Japón y Filipinas en el que en caso de conseguir una medalla, avanzaría a Pau Gasol y se situaría como jugador español más laureado de este deporte junto a Laia Palau, sumando ambos 12 preseas. Rudy también podría convertirse en el jugador con más partidos internacionales. El mallorquín suma 247, a tan solo seis de Juan Carlos Navarro, que tiene actualmente este récord.

A lo largo de su carrera Rudy Fernández ha ganado con el Joventut de Badalona y el Real Madrid seis ligas, seis copas del Rey, ocho supercopas de España, tres copas de Europa, una Copa Uleb y una Copa FIBA. Además con la selección española ha conseguido dos platas y un bronce olímpico, dos mundiales y cuatro europeos.