La presentación de Ricky Rubio con el Joventut de Badalona, en directo

Ricky se siente preparado

"Pensaba que si en junio no había pasado nada me retiraba. Escucho la vida, me empiezan a pasar cosas... y entiendo que estoy preparado. En este proceso han habido personas muy claves, sobre todo mi mujer, sin ella yo no podría estar aquí hoy. Las personas no pueden estar solas, necesitamos de otra gente para empujarnos en momentos difíciles. Lo más importante está dentro de uno mismo, si uno no está bien pueden pasar muchas cosas buenas que no las vas a disfrutar. Yo pensaba que las críticas no me afectaban pero dentro de mí me construían como jugador".