Ricky: “Me he metido en un marrón, pero me siento muy feliz”

Ricky Rubio está de vuelta al basket y especialmente al Joventut de Badalona, “el único sitio donde quería estar si regresaba a jugar”, como confesó este miércoles en su presentación oficial como nuevo jugador del Joventut, de momento, por una temporada, “ y luego ya veremos que me pide la mente y el cuerpo”.

La nueva estrella del conjunto verdinegro reconoció que llega con más ganas que nunca aunque “no sé como voy a estar ni en la pista ni físicamente después de un año parado, pero le voy a poner toda la ilusión del mundo”, explicaba ante una abarrotada sala de prensa, y flanqueado por el presidente, Juanan Morales, y el director deportivo, Jordi Martí.

“Os doy las gracias por haberme respetado lejos del basket agradecer esta oportunidad al Joventut y ayudaré lo posible a este club para que esté donde merece estar y ayudar a los jóvenes a mejorar”, explicó el base del Masnou. “Puedo ser un mentor para estos jóvenes de casa, aunque lo primero que soy es juagdor de basket y espero aportar deportivamente”, aseguró. “Este proyecto va mucho más allá”, dijo.

De la retirada en abril a la ilusión en mayo

Rubio aclaró un poco el ‘timing’ de los acontecimientos después de su entrevista con Jordi Évole, donde parecía que el jugador se inclinaba hacia la retirada. Aunque todo lo adecuó a los tiempos de la entrevista, unos meses atrás.

“Se realizó la entrevista a finales de abril, donde estaba en una situación más cercana a retirarme aunque sucedieron algunas cosas en ese momento que me hicieron pensar. Fue entonces en mayo, cuando realmente creció esa semilla dentro de mí para volver, y empezaron las conversaciones”, explicaba. “Me aseguré que volvía a sentir la ilusión y me di cuenta que crecía cada vez más hasta llegar al punto de cerrar mi vuelta, de la que me siento extremadamente feliz”, dijo.

El base, atendiendo a los medios en la rueda de prense de presentación / EFE

Apuntó a las personas que han realizado a su lado esta larga travesía hasta su vuelta al basket. “He tenido a mi lado a personas claves, como mi mujer y mis amigos más cercanos. Al final, las personas no pueden estar solas y rodeado de la gente que te quiere, es más fácil”, comentó

Su último club profesional

“Me siento capacitado para afrontar este nuevo reto, y seguro que lo voy a disfrutar mucho. Reconozco que me he metido en un marrón pero feliz porque se está muy bien en casa”, decía con total sinceridad.

Ricky solo mira el presente y está preparado para afrontar una temporada especial. Del futuro, no tiene ni idea. “Ahora mismo llego como jugador y poder compartir mi experiencia con los jóvenes, pero el futuro ya se verá. Ojalá pueda jugar muchos años, pero no lo tengo en el horizonte”.

El presidente, Juanan Morales, se mostró exultante de poder contar con una estrella el próximo año / EFE

Asegura que su instinto de base diferente al resto, puede llevarle algún mal de cabeza al técnico, Dani Miret, que también estaba en la presentación. “Quiero volver a mi esencia, aunque por respeto al staff técnico tengo que seguir unas directrices en el campo, pero quiero que salga mi instinto en la pista”, dijo

Más disfrutar que pensar en títulos

Las aspiraciones del base es disfrutar a tope de la experiencia como verdinegro sin oir otras propuestas para su rereso. “Para mi, lo importante no es conseguir un título sino disfrutar de este sentimiento y el único sitio para lograrlo era aquí”, aseguró.

Su presentación despertó la expectación de la prensa, que acudió al Olímpic a seguir el acto / EFE

Sobre la afición, de la que ha recibido muchas felicitaciones y apoyo, aseguró que “ellos son un regalo para mi, como me siento querido. Para mi, la afición también forma parte de este club y formamos todos una gran familia”

Ricky tiene unas ganas enormes de que comience la temporada. “Tengo un 200% de ganar para empezar con mis compañeros. Me siento emocionado de poder estar en un club que será el último, estoy seguro”, finalizó.