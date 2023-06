Real Madrid - Joventut, segundo partido del playoff de la ACB, en directo y online hoy

Una de las curiosidades de este segundo partido será ver a Joel Parra con unas gafas protectoras tras el duro golpe que se llevó en el ojo en el primer partido. El alero del Joventut tuvo que abandonar la cancha porque la inflamación le impedía ver.

Pese a las dudas sobre si podría estar a punto para el partido, finalmente está disponible para Carles Duran.

🤓 JOEL IS READY. WE ARE READY. FORÇA PENYA!#BadalonaÉsFutur pic.twitter.com/wetNP24W1j