Punto y final a la vergonzosa etapa de Dennis Smith Jr. en el Madrid

Fichar es un riesgo y para muestra el botón de Dennis Smith Jr. El norteamericano llegó al Real Madrid el pasado 16 de enero y, un mes después y tras apenas cuatro encuentros disputados, se marcha por la puerta de atrás y después de haber jugado la friolera de 35 minutos a las órdenes de Chus Mateo.

Dennis Smith Jr. llegó a la entidad blanca fuera de forma, con algún que otro kilo de más y sin ritmo de competición, ya que no jugaba un partido de baloncesto desde abril de 2024. El base alega falta de adaptación para cortar de manera abrupta su vínculo con los madridistas. Fuentes especializadas en la NBA aseguran que Smith Jr. ya está buscando un equipo en la competición estadounidense de cara al tramo final del campeonato.

Dennis Smith es ya breve historia del Real Madrid / EFE

El efímero paso del baloncestista estadounidense por el Real Madrid no deja de ser un claro ejemplo que incorporar a diestro y siniestro en el mercado invernal genera mucha expectativa, aunque más frecuentemente de lo deseado no deja de ser un parche por la mala planificación. Dennis Smith Jr. se va tras 33 días como madridista y haber anotado once puntos.

Sin participación en la Copa

Dennis Smith Jr. vio la Copa del Rey disputada en Gran Canaria desde el fondo del banquillo. El 'point guard' no tuvo ningún minuto ni ante Manresa, Valencia ni en la final frente a Unicaja, en un claro mensaje de Chus Mateo, que tenía muchas esperanzas puestas en que llegara a la competición en un estado de forma óptimo. Rathan-Mayes, otra de las incorporaciones invernales, también acabó descartado y podría ser el próximo en hacer las maletas.

Peinan el mercado

La Euroliga permite firmar jugadores hasta el próximo día 26 de febrero y el Real Madrid se plantearía acudir al mercado para reforzar la dirección de juego, ahora en manos de un sobrexplotado Facundo Campazzo. De no salir ninguna ganga, la dirección deportiva es partidaria de esperar a verano y fichar a David Krämer, jugador de La Laguna que acaba contrato el próximo junio. El Barça también se ha interesado por el alemán.