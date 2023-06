Tras perder la ACB, el Madrid comienza su reconstrucción

El club blanco ya ha anunciado el adiós del ex azulgrana Adam Hanga, al que no le ejecutan el año adicional de contrato Nigel Williams-Goss y Petr Cornelie tampoco seguirán en el Madrid, y Anthony Randolph y Rudy Fernández todavía no han renovado

Tras caer en la final de la Liga Endesa ante el FC Barcelona por un incontestable 3-0, el Real Madrid ya se ha empezado a mover en la confección de la plantilla para la próxima temporada, en la que volverá a haber varias caras nuevas tal y como viene sucediendo los últimos veranos.

Chus Mateo y sus jugadores cerraron el curso con un buen balance en cuanto a títulos, logrando la Supercopa Endesa y la Euroliga. Pero la imagen de inferioridad respecto al Barça ofrecida en la final de la ACB ha hecho que desde los despachos blancos se empiecen a tomar decisiones en forma de bajas.

La primera, que ya es oficial, es la no continuidad de Adam Hanga en el Real Madrid. El ex jugador azulgrana llegó al conjunto blanco en 2021, tras rescindir su contrato con el Barça. Firmó tres años, con el último opcional, y finalmente el equipo ha decidido no ejecutar esa temporada adicional. "Han sido 2 años increíbles y he disfrutado un montón dentro y fuera de la pista. Siempre estaré eternamente agradecido al Real Madrid por haberme dado la oportunidad de competir por todo en cualquier momento!", compartió el exterior húngaro en sus redes sociales.

Su rendimiento en el Real Madrid ha sido bueno, destacando por su gran nivel defensivo. Pero a sus 34 años, y tal y como le ocurrió en sus últimos meses en el Barça, el físico castiga y le ha acabado pasando factura. Será interesante ver cuál es su próximo equipo y si sigue en España.

Williams-Goss fichará por Olympiacos

La de Hanga no es la única salida en el Real Madrid este verano. Y es que, según ha informado 'Encestando', tanto Petr Cornelie como Nigel Williams-Goss tampoco seguirán en la disciplina blanca el siguiente curso. Ambos acaban contrato, y pese a que la no continuidad del interior francés era un secreto a voces por las pocas oportunidades con las que ha contado, sí que sorprende algo más el adiós del base estadounidense, que venía exhibiendo su mejor baloncesto desde que aterrizó en el club blanco el verano de 2021.

Sergio Rodríguez seguirá un año más de blanco

Ya el pasado verano su futuro quedó a expensas del regreso de Facundo Campazzo, y al no producirse, se acabó quedando en el Madrid, algo que no ocurrirá el próximo curso ya que el 'Facu' será una de las caras nuevas del Real Madrid para la siguiente temporada. Con la salida de Williams-Goss, que apunta a Olympiacos, y la llegada de Campazzo, todo hace indicar que el conjunto blanco ejecutará el año adicional de contrato del que disponía Sergio Rodríguez, uno de los mejores jugadores del equipo este final de temporada.

Rudy Fernández y Anthony Randolph también acaban contrato

Junto a los tres jugadores ya mencionados, también acaban contrato este verano tanto Rudy Fernández como Anthony Randolph. El interior estadounidense regresó a las pistas el pasado mes de abril tras superar una grave lesión de rodilla, pero no ha contado con muchas oportunidades, mientras que el alero balear sí que ha contado con la confianza de Mateo en los partidos importantes de la temporada. A sus 38 años, no pierde de vista las que deberían ser sus últimas citas con la selección: el Mundial de este verano y los Juegos Olímpicos de París en 2024.