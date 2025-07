Okeke, la apuesta NBA de Scariolo que llega "para hacer de todo"

Chuma Okeke (Georgia, 26 años) se convirtió este jueves en la cuarta incorporación oficial del Madrid de cara a la próxima temporada después de firmar por dos temporadas, procedente de la NBA en la que ha disputado las cinco últimas campañas.

El jugador firma por los blancos después que no pudieran cerrar el fichaje que realmente les interesaba, otro estadounidense, Lonnie Walker IV, que se decantó finalmente por el Maccabi Tel Aviv al conseguir una cláusula de salida a la NBA hasta el 1 de junio.

Los blancos, que se negaron a aceptar esa posibilidad de salida durante este verano, se decidieron por este ala-pívot de 2,01, que tiene entre una de sus grandes virtudes la versatilidad.

El estadounidense asegura sentirse feliz de fichar "por uno de los grandes de la Euroliga" / R.MADRID

Dispuesto a todo de blanco

Tanta, que el propio jugador aseguró en la televisión blanca que “puedo jugar desde base a pívot”. Sin duda, una declaración de intenciones del nuevo jugador del Madrid, que llega con unas ganas locas de demostrar el talento que ofreció en la NBA a cuentagotas, en su paso por equipos como Orlando Magic, Philadelphia 76ers y Cleveland Cavaliers.

Un total de 198 partidos en sus cinco temporadas en la NBA, 58 de ellos como titular promediando 6,3 puntos, 3,8 rebotes, 1,5 asistencias y 0,9 robos. Ahora, ese talento lo pone al servicio del Madrid para las dos próximas temporadas.

Okeke ha disputado cinco temporadas en la NBA y llega a la Euroliga por primera vez en su carrera / NBA

“Estos años he preparado a mi cuerpo para soportar todo lo que sea necesario. Siento que ahora mismo es más fuerte que nunca, estoy en muy buena forma. No diría que he llegado a mi máximo, pero estoy cerca de alcanzarlo”, decía en declaraciones al club.

"Soy un ganador"

“Soy un jugador muy versátil, puedo jugar en todas las posiciones, es algo que ya he hecho antes. Puedo jugar desde base hasta pívot. Puedo crear jugadas, dirigir, anotar, rebotear… Soy solidario, trabajador, me gusta jugar para el equipo y, obviamente, soy un ganador”, dijo el jugador estadounidense.

“Estoy deseando ponerme la camiseta y empezar, ganar partidos, pasarlo bien, aprender la cultura… Es muy emocionante para mí, algo nuevo. Os agradezco vuestra bienvenida. Vamos a pasarlo bien y a ganar”. Desde luego, confianza en su juego no le falta. Veremos su adaptación al baloncesto europeo y como Scariolo le saca el mayor partido posible.