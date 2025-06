Montero y Marcelinho se retan en las semifinales del Playoff ACB

El Valencia Basket, reforzado por seis victorias seguidas entre el final de la fase regular y los cuartos de final de la Liga Endesa, abre este martes las semifinales ante el La Laguna Tenerife dispuesto a aprovechar que se juega en la Fonteta y el momento de inspiración del dominicano Jean Montero para sumar el primer punto.

El equipo de Pedro Martínez arrebató en el esprint final de la fase regular de la competición la segunda plaza al Tenerife, lo que le permite tener la ventaja de pista en este cruce y jugar los dos primeros encuentros en casa y el quinto si fuera necesario disputarlo.

Para llegar a esta segunda eliminatoria, el Valencia eliminó en cuartos por la vía rápida al Dreamland Gran Canaria, al que desbordó en el tercer cuarto del primer encuentro de la serie, y al doblegó en la prórroga en el segundo guiado por un brillante Montero, 36 puntos y 41 de valoración, que ya había sido parte esencial de su primer triunfo.

Jean Montero deslumbró con su brillante actuación en Gran Canaria / ACB Photo - Jesus de León

Lo mismo hizo el Tenerife, que se impuso por 2-0 al Joventut, alumbrado por el veterano Marcelinho Huertas en el primer encuentro, en el que anotó 39 puntos, y por Bruno Fitipaldo, 23 puntos y 26 de valoración, en el segundo. No obstante y pese a la importancia de Montero, el Valencia ha llegado a este punto de la temporada con un juego bastante coral y varias jugadores en buen momento, especialmente exteriores como Brancou Badio y Josep Puerto, pero también el interior Jaime Pradilla.

El de este martes será el tercer encuentro de la temporada entre ambos equipos y en los dos primeros se ha impuesto el Valencia al equipo de su ex técnico Txus Vidorreta. Lo hizo con solvencia en la Fonteta y con más apuros en Tenerife. De hecho, el Valencia lleva cinco triunfos seguidos en este duelo particular y hace cinco años que el equipo isleño no gana en la Fonteta.

Jean Montero, junto a su entrenador, Pedro Martínez / ACB Photo - Jesus de León

El cruce enfrenta a dos equipos con estilos opuestos, dado que el Valencia es uno de los equipos que más ataques hace por partidos y el Tenerife de los que menos, pero ambos son los equipos más eficaces en puntos cada cien posesiones de la competición. Para este encuentro, los locales mantienen la baja de Ethan Happ, que no juega desde hace más de siete meses. Amida Brimah y Stefan Jovic, que no han entrado en las últimas convocatorias por problemas físicos, ya están disponibles pero el técnico debe hacer dos descartes para el choque.