La 'montaña rusa' de la Penya reta al líder en su feudo

El rebautizado Movistar Arena acoge este domingo un Real Madrid - Joventut a las 18.30 horas en el cierre de la 19ª jornada entre dos de los equipos en mejor momento de la Liga Endesa y a tan solo dos semanas de la Copa del Rey en la que tan solo se enfrentarían en una hipotética final.

El cuadro blanco encaraba la jornada como líder empatado con Unicaja y con un Valencia Basket que cayó en la noche del sábado en la pista del MoraBanc Andorra (86-84). Además, los malagueños deberán medirse el mediodía del domingo a un Baskonia en línea ascendente.

Y eso que el Madrid empezó perdiendo dos de sus tres primeros partidos, entre las lesiones y el mal rendimiento de casi todos sus fichajes. Pese a ello, Chus Mateo ha sabido dar la vuelta a la situación con 12 victorias en las siguientes 14 jornadas y ahora acaba de recibir dos regalos con los fichajes de Bruno Fernando y del aún 'tocado' Dennis Smith Jr.

Por su parte, la recuperación liguera de la Penya ha sido aún mayor, sobre todo desde los fichajes de Sam Dekker y de un Kayser Gates que no renovó su contrato temporal y ya causa sensación en el UCAM Murcia (20 puntos este sábado en Zaragoza).

Sam Dekker, un jugador extraordinario / EFE

El buen trabajo de Dani Miret y la paciencia de la Junta Directiva que preside Juanan Morales han sido clave para la clasificación para la Copa del Rey con siete victorias en los últimos ocho partidos (tan solo perdió hace dos jornadas en Manresa por 87-72).

Sin embargo, esa excelente trayectoria liguera no ha tenido continuidad en la Eurocopa, donde los verdinegros tan solo han ganado seis de los 17 encuentros disputados (resta una sola jornada) y están eliminadísimos desde hace ya alguna jornada.

De hecho, el pasado miércoles no viajaron al correctivo en la pista del Buducnost montenegrino (107-75) los bases Devon Dotson y Guillem Vives, el escolta Kassius Robertson ni el pívot Ante Tomic. La buena noticia es que los cuatro estarán disponibles y la única ausencia visitante será el joven canterano Miguel Allen. No estará en los locales el lesionado Gabriel Deck, quien en principio no llegará a tiempo para la Copa del Rey.

Chus Mateo ha sabido levantar al Madrid / EFE

El Real Madrid también viene de perder un duelo extraño en Mónaco (77-73) en el que Mario Hezonja volvió a ser protagonista tras su triple ganador ante el Baskonia en la pasada jornada liguera, aunque esta vez por sus malas artes. El croata fue descalificado y se marchó hecho un basilisco tras enfrentarse con el técnico local, el mítico Vassolis Spanoulis.

Se verán las caras dos jugadores que luchan por el MVP de la Liga Endesa. El veterano exazulgrana Ante Tomic es el jugador más valorado de la competición con 19,5 créditos por encuentro (¿no lo haría mejor que Youssoupha Fall en el actual Barça?, mientras que el madridista Facundo Campazzo es el cuarto con +17,4 en otra muestra de que en la actualidad es posiblemente el mejor base de la ACB y de la Euroliga (en competencia con Kendrick Nunn, del PAO).