Mateo: “Mirotic es un factor importante, un jugadorazo”

El técnico del Real Madrid le sacó trascendencia al encuentro por tratarse de un partido de la liga regular "Un Clásico no es un partido normal, nuestra afición no perdonaría que no nos dejáramos el pellejo", matizó

El técnico del Real Madrid, Chus Mateo, valoró que tanto el conjunto blanco como el Barça van “ajustando cosas” respecto a los dos duelos previso del curso y aseguró que la recuperación de Nikola Mirotic es “un factor importante, porque es un jugadorazo”.

“Será un partido más de la liga regular. No hay que darle más importancia que eso, sabiendo que es un Clásico, que no es un partido normal. Nuestra afición no nos perdonaría no dejarnos el pellejo”, opinó el técnico blanco.

Mateo elogió las virtudes del Barça: “Es un rival que está jugando muy bien y lleva tiempo jugando parecido. Defiende con unas claras señas de identidad. Saben todos lo que hacen. Es un equipo fuerte”. "Tienen jugadores de muchísima calidad, tenemos que tener cuidado con todos. Los detalles son muy importantes", añadió.

“Mañana sabremos los que van a jugar definitivamente. No lo tengo muy claro. Hay gente que no está recuperada del todo. Podría jugar Hanga”, aseguró el preparador madridista sobre las posibles ausencias.