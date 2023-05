Kyle Guy, el francotirador que hace soñar al Joventut

El cañonero de Indiana ha liquidado a Baskonia en los cuartos del playoff ACB anotando 13 triples en dos partidos Guy ha explotado definitivamente en este final de curso y es la gran amenaza de los verdinegros en la lucha por la Liga Endesa

El de Kyle Guy es el gran nombre de lo que llevamos del playoff ACB. El tirador del Joventut ha asaltado la banca en la eliminatoria de cuartos de final ante Baskonia, destrozando al conjunto vitoriano desde la línea del 6,75, firmando unos registros históricos y que catapultaron a la Penya a repetir presencia en semifinales, tal y como ocurrió el pasado curso.

En el primer partido ante el conjunto de Joan Peñarroya, Guy 'destrozó' al conjunto vasco con 36 puntos. Más allá del pleno en tiros de dos puntos (2/2) y de tiros libres (5/5), lo realmente sonado fue su rendimiento con los triples, anotando la friolera de nueve de los 16 lanzamientos que intentó. Poco pudo hacer Baskonia para desactivar al escolta verdinegro.

La Penya sumó el primer punto de la serie tras ganar por 91-99, y con el factor pista para los de Carles Durán, Guy y compañía no fallaron, firmando el 2-0 por 83-76. La mirada estaba puesta en el tirador americano, y pese a que la actuación en el Buesa Arena era prácticamente irrepetible, el '9' firmó 22 puntos, anotando 4 triples, uno de ellos realmente espectacular sobre la bocina del tercer cuarto.

Kyle Guy nació en Indianapolis el 11 de agosto de 1997, y en el Joventut, está viviendo su primera aventura europea. Rebobinamos hasta 2016. Aquel año, el jugador puso punto final a su etapa en el baloncesto de instituto, en el Lawrence Central High School, y lo hacía saliendo por la puerta grande: en su temporada 'senior' promedió 23,5 puntos, 5,6 rebotes y 3,7 asistencias, registros que le valieron para ser nombrado Mr. Indianapolis, y convocado para el McDonald's All-American Game, el partido que reúne a las mayores promesas de Estados Unidos y Canadá.

Virginia Cavaliers tras ser Mr. Indianapolis en el Instituto

Llegó la etapa universitaria, y Guy decidió unirse a los Cavaliers de la Universidad de Virginia. Era la primera aventura baloncestística fuera de casa, y su etapa en el 'College' duró tres temporadas, culminando en 2019 con el campeonato de la NCAA, venciendo en la final a los Red Raiders de Texas Tech por 77-85. En aquella final, Guy se fue hasta los 24 puntos, siendo decisivo en el triunfo anotando tres tiros libres para mandar el partido a la prórroga. Aquel año, la liga universitaria le coronó como el mejor jugador, pero en aquellos Cavaliers, el nombre de Guy no era el que más destacaba.

Kyle Guy stays hot. pic.twitter.com/hPF034VNsP — CBS Sports (@CBSSports) April 9, 2019

Su compañero De'Andre Hunter captaba todos los focos del draft, y los Atlanta Hawks lo seleccionaron en la cuarta selección, solo superado por Zion Williamson, Ja Morant i R.J. Barrett. Por su parte, Guy se tuvo que conformar con el puesto 55, algo que chocaba con el rendimiento ofrecido en la Universidad. Los New York Knicks le draftearon para posteriormente traspasarlo a los Sacramento Kings, y su nuevo equipo le firmó un contrato 'two-way' para poder jugar también con el vinculado en la liga de desarrollo, los Stockton Kings. Fueron dos temporadas en Sacramento, pero con poco protagonismo en la NBA: acumuló 34 partidos en los dos cursos, antes de que cortasen su contrato.

Sin continuidad en la NBA

La pasada temporada fue agitada para el de Indiana. Arrancó y terminó la temporada con el equipo afiliado de los Cleveland Cavaliers, y en medio, encadenó contratos con los Miami Heat: con la franquicia de Florida disputó 19 encuentros en los que promedió 3,9 puntos y un 35% en el lanzamiento exterior, antes de que de nuevo, lo 'echasen'.

Badalona, el mejor destino

Con los 25 años recién cumplidos, y con las puertas de la NBA aparentemente cerradas, era el momento de tomar una decisión: encadenar aventuras en la liga de desarrollo, con poca estabilidad y que podían permitir arrancar algún partido en la mejor liga de baloncesto del mundo, tal y como había ocurrido las últimas temporadas, o dar el salto y cruzar el Atlántico. Badalona era un escenario más que idóneo y Guy recaló en un equipo que por el momento ya ha jugado semifinales de Copa del Rey, de Eurocup y como mínimo, de Liga Endesa. La elección fue más que acertada.

¿Futuro de blanco?

Guy firmó por una temporada por la Penya, y el conjunto verdinegro sabe que va a ser complicado retener a un jugador con un gran cartel en Europa, acrecentado por su actuación en este playoff ACB. El perfil de cañonero, de tirador, y de esa posición de combo va muy buscado en el continente, y seguro que no le van a faltar pretendientes este próximo verano. Uno sería el Real Madrid, tal y como apunta 'Defensa Central'. El conjunto blanco podría ser el rival de la Penya en 'semis', y no hay dudas de que Guy no desaprovechará la oportunidad de exhibirse de nuevo, tras haberse cargado al segundo mejor equipo del curso.