Katsikaris: “Con Marc Gasol disfruto hablando de baloncesto, hay química”

Fotis Katsikaris (Korydallos, Grecia, 1967) lleva un mes al frente del Bàsquet Girona con el objetivo de mantenerlo en la Liga Endesa y con su experiencia, aportar también aspectos que puedan hacer crecer al club en la máxima categoría del baloncesto español.

¿Qué es lo que le llamó la atención del proyecto del Bàsquet Girona?

Un entrenador tiene que valorar bastantes cosas cuando coge un equipo a media temporada. Hice una valoración de la plantila y la situación del equipo. Pude verlo durante la temporada, siguiendo resultados. Estuve hablando con Marc y me gustó sus ideas y cómo ve el baloncesto. En ese aspecto, íbamos muy de la mano

¿Ponerte al frente de un equipo joven y con poca experiencia lo hace más difícil?

La verdad es que me gustó el reto de coger a un equipo joven de edad y de experiencia en ACB y tratar de sacar las virtudes que tiene este equipo para mejorar. Sin duda es un gran reto.

¿Cómo encontraste la plantilla a tu llegada?

No puedo decir hundida, aunque siempre afectan siete derrotas consecutivas. Veo a un equipo con ganas de entrenar, con ganas de aprender. Seguro que hay que cambiar cosas porque con mi llegada hay cambios. De una manera constructiva, les estoy pinchando un poquito en los aspectos diarios del juego.

¿Entonces, el ambiente es bueno?

Para ellos, es un reto diario y con ganas de jugar los próximos partidos. Estamos en un buen camino, porque estamos aprovechando cada día y cada jugador se puede preparar mentalmente, que es muy importante. Vamos a ver un Bàsquet Girona mucho mejor del que hemos visto hasta ahora.

¿Cuál crees que es la singularidad del Bàsquet Girona?

Cada proyecto es diferente, cada ciudad es diferente y tiene una idiosincrasia diferente, la gente, la afición, como apoya al equipo…Girona es una ciudad pequeña pero tiene muchos equipos en la elite. Hay una cultura de deporte y especialmente de baloncesto. Siempre estoy enfocado en lo que tengo que hacer el próximo dia, y veo que tiene historia, y una persona con mucho respeto al baloncesto global, como Marc Gasol. Tengo alrededor mio gente con ganas y con deseo de crecer y mejorar. No veo ese conformismo que puedes encontrar en otros clubes. Queremos crecer y mejorar como club.

Marc Gasol ha seguido de cerca el trabajo de Katsikaris desde su llegada al club / SERGI GERONÈS

¿Tener como presidente a Marc Gasol es algo especial o diferente, no?

Es una persona de baloncesto, muy rico de todo lo que ha hecho en su carrera y puedes hablar de jugadores y de muchas cosas con él y estoy disfrutando mucho hablando de baloncesto, analizando las cosas y a mí me encanta y me siento cómodo porque nos podemos entender. La química es muy importante y estamos en la misma línea. Puedo hablar con una persona que tiene mucho baloncesto y puedes escuchar su opinión.

¿Crees que hay calidad en la plantilla para lograr la permanencia sin problemas?

Es pronto, y no puedes prever lo que puede suceder, pueden ser mil cosas. Lo más importante es lo que transmito yo, que es el próximo entreno, el próximo partido. No me gusta hacer cálculos, valorar las plantillas contra las que luchamos. Yo veo a mis jugadores como los mejores que los demás y si lo crees, el jugador también te va a creer y hay que dar el más cien por cien cada uno para ganar partidos.

ué aspectos del club crees que deben cimentarse más para ser estables en la ACB?

Hay unos buenos ejemplos en la ACB y otros que no. Hay cultura de baloncesto y se puede crear un proyecto sólido, con objetivos altos y que la afición lo pueda disfrutar y que te vean para poder acercar a buenos jugadores, y puedes crecer, con ideas claras. Hay que tener paciencia de calidad, no de comodidad, con unas líneas de trabajo y con planificación. Basquet Girona tiene la base para ser un proyecto sólido en ACB y quizá para llegar a Europa.

Es tu primera experiencia en Catalunya. ¿Te sientes cómodo aquí?

La verdad, es que tengo un respeto enorme para el baloncesto en Catalunya. A parte de los equipos que ya conocemos, he jugado contra muy buenos entrenadores, y la escuela de la base. Me siento cómo, en una ciudad muy acogedora, y estoy súper cómo.

Yo he tenido la oportunidad de estar con Ricky en Utah Jazz, conocerle realmente como persona. Es un tipo maravilloso y puede dar todavía mucho i baloncesto

¿De tus experiencias en banquillos ACB, con cuál de ellas guardas mejor recuerdo?

Seguro que Bilbao Basket y UCAM Murcia porque eran dos proyectos que hemos levantado desde el primer día, con la gente de los clubes y juntos hemos creado un proyecto como en Bilbao, jugando finales. En Murcia, hicimos un buen trabajo entrando en play-off, cambiando la mentalidad de club pequeño para tener más ambición. De todas partes me llevo algo.

Fotis Katsikaris, dando instrucciones a Goloman en uno de los entrenamiento del equipo / SERGI GERONÈS

Llevas muchos años entrenando. ¿Sientes la misma pasión que desde el inicio?

Sí, pero de una manera diferente. Cuando eres joven, tienes esa pasión que lo quieres atar todo, vas muy alterado. Con el tiempo y la experiencia, te da un equilibrio entre la pasión, por las ideas que tienes, por la filosofía, por la cultura que quieres transmitir. Ahora me veo mucho más capaz de gestionar una crisis que mi primer año como entrenador. Ahora tengo más paciencia, viendo las cosas más globales. La pasión siempre está y cuando la pierda voy a retirarme como entrenador.

La vuelta de Ricky, una gran noticia

La ACB ha recuperado a Ricky Rubio. ¿Crees que tiene todavía mucho que ofrecer al Barça y la selección?

Claro que sí. Yo he tenido la oportunidad de estar con Ricky en Utah Jazz, conocerle como persona. Es maravillosa y puede dar baloncesto, cosas por la vida. Lo que ha pasado por la vida le da experiencia y todavía es un jugador joven. Es muy buena noticia que vuelve con la selección y engancharse de nuevo al baloncesto y dar todavía mucho. Incluso a los rivales disfrutábamos mucho viéndole jugar.

¿Has vivido muchos años en España, te sientes casi como un español?

He vivido mucho aquí, es verdad. Me encanta haber conocido gente de muchos sitios y amigos de verdad y pasa siempre, culturas diferentes, de norte a sur, las islas, es algo que lo tienes que apreciar. Nos sentimos muy cómodos con mi familia y mi mujer., Mis hijos han crecido en España. Es nuestro segundo país para nosotros

Si tuvieras la oportunidad de entrenar a un grande en España o Grecia, cual escogerías?

Sin duda, los proyectos. Eso es lo que me interesa primero es construir un proyecto y no solo sentarme en un banquillo. Que sea un trabajo constructivo para sacar resultados, sentir la presión y seguro que es un reto, para gestionarlo todo. Hay que ser un gestor muy bueno. Pero de nombre, ninguno.