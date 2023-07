Jordi Serracanta renuncia a la presidencia del Bàsquet Manresa

“Ha sido una decisión difícil, en un momento personal complicado", dijo el ya ex presidente del equipo del Bages La Comisión Ejecutiva del club será la que se hará cargo a partir de ahora de la gestión de la entidad hasta la llegada de un nuevo presidente

Jordi Serracanta ha tomado la decisión de dejar el cargo de Presidente del Baloncesto Manresa. “Ha sido una decisión difícil, en un momento personal complicado, que he tomado después de contribuir en un proyecto sólido para la viabilidad económica del club, un modelo nuevo en el que he creído y he trabajado intensamente pero que en las circunstancias actuales, y más allá de lo que está en mis manos, no podré seguir formando parte”, ha expresado Serracanta, que llegó al cargo en julio de 2022 tras la marcha de Josep Sáez.

“Hemos trabajado con pasión y compromiso para afrontar no sólo los retos deportivos, sino la proyección de un proyecto ambicioso para el futuro del Baloncesto Manresa. Un proyecto a la altura de la ilusión de nuestra afición y que debe poder asegurar la solvencia y la estabilidad necesarias para seguir compitiendo en la mejor liga del baloncesto europeo”, ha añadido.

“Estos últimos días hemos podido cerrar renovaciones muy importantes y asegurar la continuidad de nuestro entrenador, hechos que deben permitirnos afrontar la próxima temporada con plenas garantías de competitividad. Espero que el Club pueda emprender con fuerza y acierto los retos inminentes, imprescindibles para seguir construyendo con éxito una historia que nos llena de orgullo a todos los que amamos el Baloncesto Manresa”, ha subrayado Serracanta.

Renuncia efectiva a la Ejecutiva

La renuncia personal del presidente ejecutivo se ha hecho efectiva después de haberlo comunicado a la Comisión Ejecutiva y al Consejo de administración de la entidad, a quien ha expresado agradecimiento por el apoyo y la confianza y ha deseado el máximo acierto en el nuevo proceso que el Club debe emprender.

A partir de ahora, la actual Comisión Ejecutiva asumirá las tareas de gestión del club hasta que se nombre y ratifique un nuevo Presidente.