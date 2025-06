Jean Montero, el nuevo Rey de la ACB por el que suspira media Europa

Ha nacido una estrella. Bueno, de hecho, ya son varios años en los que Jean Montero (Santo Domingo, 2003) viene cometiendo 'diabluras' en una pista de baloncesto. En este 2024, el exterior dominicano ha sido nombrado por tercer año consecutivo 'Mejor jugador joven' de la Liga Endesa.

Aquel menudo exterior que tan buenas sensaciones dejó en el Betis siguió creciendo en Andorra, y este curso, bajo las órdenes de Pedro Martínez en Valencia Basket, ya se ha consagrado como una verdadera estrella, y como uno de los jugadores más interesantes en el viejo continente.

El mejor joven de la ACB por tercera temporada consecutiva

Apodado con el sobrenombre de 'El Problema', Montero cerró la fase regular de la ACB promediando 15,7 puntos, 4,7 asistencias y 19,2 créditos de valoración por encuentro. Unas cifras que le permitieron imponerse ampliamente a Mario Saint-Supery y a su compañero Sergio De Larrea en las votaciones a mejor joven de la Liga Endesa (172,7 vs 55,7 y 48,3), pero que ha aniquilado en el arranque del playoff por el título.

Valencia Basket ya está en semifinales tras acabar con Dreamland Gran Canaria por la vía rápida. Un 2-0 logrado gracias a los triunfos en la Fonteta por 98-74 y al conseguido en Las Palmas por 94-102 que puso punto final a la temporada de los de Jaka Lakovic, brillantes finalistas de la Eurocup. Si Montero ya firmó un buen primer asalto en la capital del Turia anotando 21 puntos y repartiendo cuatro asistencias, lo de anoche en el Gran Canaria Arena fue, sencillamente, espectacular.

Jean Montero anotó 36 puntos en la victoria de Valencia Basket ante Gran Canaria / ACB Photo - Miguel Henríquez

Exhibición en Gran Canaria

Montero no tuvo piedad de su exequipo, del que no salió excesivamente bien tras el último Mundial, y le anotó 36 tantos, además de capturar 10 rebotes (récord personal en la ACB) y repartir tres pases de canasta para sumar 41 de valoración. Una 'salvajada' para el dominicano, que anotó de todas las maneras y que fue una pesadilla para los claretianos. Montero también obtuvo la mejor marca en un playoff para un jugador de 21 o menos años en cuanto a puntos y valoración, desbancando a Jordi Villacampa de la tabla anotadora con los 30 tantos que anotó un 30 de marzo de 1985, o los 37 de valoración logrados por Pau Gasol el 21 de junio 2001.

Rechazó a Jasikevicius

El exterior llegó a Valencia Basket el pasado verano y firmó hasta 2027, pero dicha vinculación ya estuvo a punto de romperse meses atrás después de que el Fenerbahçe de Sarunas Jasikevicius llamase a su puerta. Montero decidió quedarse en el conjunto taronja, pero queda claro que será uno de los nombres más apeticibles del próximo verano.

De hecho, Ofer Yannay, propietario del Hapoel Tel Aviv, no dudó en elogiarle el pasado mes de abril, cuando coincidieron en la Eurocup: Me encanta, tiene toda mi admiración y me gusta especialmente que sea muy joven. Si quisiera venir al Hapoel le daría un contrato de 10 años", explicó en una entrevista a Gigantes.

Jean Montero, junto a su entrenador, Pedro Martínez / ACB Photo - Jesus de León

Desde luego, no será barato sacar a Montero de Valencia Basket. Además, hay que tener en cuenta que los taronja jugarán Euroliga la próxima temporada, y que su rendimiento podría hacer que Juan Roig se rascase el bolsillo para mejorar sus condiciones contractuales y que Montero sea una de las estrellas de la inminente inauguración del Roig Arena. Todo ello sin descuidar la amenaza de una NBA que en su día no le drafteó en 2022, y que le podría cubrir de millones. Veremos como avanza la situación, pero lo que está claro es que ahora toca disfrutar de Montero y de Valencia Basket, en las semifinales ante La Laguna Tenerife.