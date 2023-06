Ibón Navarro: “Confío en el hambre de mis jugadores”

El técnico del Unicaja reconoce que la pregunta es “cuántos partidos le puedes ganar al Barça” “En los play-offs hay menos margen de sorpresa que en la Copa”, dijo el entrenador del conjunto malagueño

El entrenador del Unicaja, Ibon Navarro, aseguró este martes que, más que si pueden ganar uno de los tres duelos que tienen que disputar en principio ante el Barça en las semifinales por el título de la Liga Endesa, que comienzan mañana en el Palau Blau Grana, la pregunta es que "cuántos partidos les puedes ganar".

"Hay mucha ilusión, ellos están más apretados, tienen que salvar la temporada, sin Euroliga ni Copa, por nivel de jugadores y entrenador,

tienen que ganar títulos. Pero yo me centro en hacer un buen primer partido, un buen segundo y un buen tercero, que seguro que habrá, y ahí ver dónde estamos", recordó el técnico en rueda de prensa.

Explicó que ante el Barça "hay demasiadas cosas" y tienen "que hacer un partido serio en rebote y control de pérdidas", además de "correr y meter puntos fáciles", lo que "es clave contra ellos"; y agregó que nota un ambiente parecido al del encuentro contra el Lenovo Tenerife a domicilio en "confianza y energía".

A ganar el primero

El entrenador dijo que no piensa ahora mismo en ganar algún partido de los dos que tiene que jugar en Barcelona, sino en el de mañana porque "¿si vuelves 2-0 no sales a jugar?"; y añadió que "hay que ver el primero, si has sido competitivo o no, retocar, ver cosas, igual en el tercero: si queremos pasar hay que ganar en el Palau, pero nada más", aseguró.

Navarro admitió que las apuestas favorecen claramente al Barcelona, pero su sensación "de hablar con gente del baloncesto no es

ésa, no es la misma", y consideró que no sabe de qué sirve que sean favoritos "siendo evidente que lo son", aunque "hay menos margen de sorpresa que en un partido de Copa".

"¿Cuántos partidos de cinco le podemos ganar en una secuencia normal? ¿Uno o dos? Tres sería mucho. No lo sé, pero creo que estamos preparados físicamente para jugar cinco partidos en diez días y estamos bien, ellos también. Confío en el hambre de mis jugadores y adaptarnos a una serie de cinco partidos", apuntó el técnico vitoriano.